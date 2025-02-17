Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 17 февраля, — первый день новой рабочей недели. Убывающая Луна оказалась под влиянием трудолюбивого и уравновешенного знака Весы. День обещает гармонию в отношениях, но требует взвешенных решений в финансах и карьере. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать импульсивных действий, прислушиваться к интуиции и взвешенно подходить к любым важным вопросам.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 17 февраля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день будет способствовать налаживанию деловых контактов. Поэтому Овнам стоит быть открытыми к общению. Могут поступить интересные предложения, однако не спешите принимать предложения — тщательно анализируйте все варианты. В финансах стоит быть осторожными, а в личной жизни — проявлять больше чуткости к любимому человеку.

Знак Зодиака Овен Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня могут получить неожиданные новости от коллег. Целеустремленность и настойчивость помогут вам достичь новых высот в карьере. Но не стоит забывать и о личной жизни. День благоприятен для новых знакомств, встреч и теплых разговоров. Уделите время самым дорогим людям.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Утром вы можете получить важный звонок или электронное письмо. Сегодня во всех сферах вас будет поддерживать обостренная интуиция. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу особенно если будете принимать финансовые решения. В личной жизни астрологи прогнозируют Близнецам возможны неожиданные приятные сюрпризы.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Используйте этот день для глубокого анализа своих планов и не спешите с важными решениями. Вторая половина дня может принести неожиданные финансовые вопросы. На работе Ракам следует оставаться дипломатичными, чтобы не спровоцировать конфликты или уладить споры. А в любовных делах старайтесь быть откровенными.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы получат насыщенный и продуктивный день. Если вы давно планировали расширить свои горизонты — обучение или путешествия будут удачными. Первая половина дня — идеальное время для инициатив в карьере. Однако финансовые вопросы потребуют осторожности. В личной жизни стоит уделить больше внимания партнеру или семье.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Утро может начаться с приятной неожиданности или встречи. Спокойствие и гармония — ваши главные козыри в этот понедельник, 17 февраля. Удачное время для работы в команде, переговоров и заключения сделок. Не бойтесь проявлять инициативу. Вечер благоприятен для теплых посиделок с близкими, чтения или занятий, приносящих душевный покой.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи советуют Весам использовать этот день для разрешения конфликтов или налаживания отношений. В личной жизни стоит сделать первый шаг к примирению или новому этапу. Возможен неожиданный комплимент или приятный жест от небезразличного вам человека.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День принесет много вдохновения для новых проектов. Реализовать давние идеи Скорпионам сегодня помогут креативность и внутренняя энергия. Будьте внимательны к знакам судьбы — они могут указать на важные возможности. В любовных вопросах избегайте манипуляций, ведь искренность станет залогом успеха в отношениях.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День призывает к заботе о доме и близких людях. Не исключено, что придется решать семейные вопросы. Возможно, пришло время для перемен в вашей жизни или среде. В любовных делах звезды советуют быть искренними и открытыми. Вечером возможна встреча с другом или старым знакомым.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День Козерогов сегодня начнется с важных новостей. Это будет время для обучения, новых знакомств и активной работы над собой. Ваши усилия принесут плоды, если вы будете настойчивыми. Финансовые вопросы лучше решать с холодным умом. А в отношениях не бойтесь говорить о своих чувствах.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Утром может поступить неожиданное, но интересное предложение. День подходит для анализа расходов и финансового планирования. Вы можете сделать важный шаг в карьере, если будете действовать взвешенно. В любовной жизни избегайте импульсивных решений — лучше хорошо все обдумать.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Внутренняя гармония станет вашим главным оружием. Удачный день для творчества, общения и духовного развития. В работе стоит доверять своей интуиции, а в финансах — быть сдержанными. В личной жизни возможны приятные сюрпризы и судьбоносные знакомства.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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