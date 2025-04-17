Гороскоп на сьогодні, 17 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 квітня, на небі панує спадний Місяць у знаку Стрільця, а це означає, що день пройде під знаком глибоких роздумів, самоаналізу та навчання. Багато хто відчує потребу в знаннях або пошуку істини. Водночас 19-й місячний день, який вважається одним із найнебезпечніших у місячному циклі, випробовує нас на міцність, провокуючи емоційні бурі, агресію, заздрість чи бажання маніпулювати. Астрологи радять знакам Зодіаку бути особливо уважними до себе, уникати контактів з незнайомцями, не вступати в конфлікти та стримувати негативні емоції. День краще провести спокійно, обмеживши соціальні активності.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 17 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день змусить Овнів сповільнити темп і поглянути на своє життя збоку. На роботі можливі тертя з колегами або непорозуміння — особливо якщо ви дозволите собі різкість у словах. Астрологи радять уникати конфліктів і зайнятись особистим розвитком. У другій половині дня з'явиться шанс отримати корисну пораду або натхнення. Вечір ідеально підходить для читання чи фільму, що змусить замислитися.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців четвер, 17 квітня, буде активним, але вимагатиме обережності. Вас чекає насичений робочий день, можливі важливі новини, які вплинуть на плани. Зосередьтесь на справах, які не терплять зволікань. Уникайте заздрості, навіть прихованої — емоції можуть "вистрілити" в найнесподіваніший момент. Увечері можливі приємні розмови або флірт із кимось зі знайомих.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки відчують втому — як фізичну, так і ментальну. Не плануйте забагато, краще зробіть акцент на відпочинку та внутрішній тиші. Це не день для гучних компаній або нових знайомств. Займіться очищенням простору навколо себе — від непотрібних речей, думок, людей. Увечері знайдіть час для медитації або творчості.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам астрологи пророкують емоційно насичений день. Можливе загострення у стосунках з близькими — не дозволяйте собі піддаватися гніву. Сьогодні легко впасти у спокусу образи, але краще — вибачити. В роботі — стабільність, якщо не втручатиметесь у чужі справи. Вечір подарує глибоку розмову або спогади, що можуть змінити ваш настрій.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви сьогодні в центрі уваги — та це може бути пасткою. Хтось захоче використати вас у власних цілях. Астрологи радять бути обережними з похвалою — не все щиро. Робочий день буде вимогливим, але продуктивним. Ідеальний час для навчання або тренінгів. Увечері можливе романтичне побачення або внутрішнє прозріння.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей четвер, 17 квітня, змусить Дів поставити собі запитання, які давно висіли в повітрі. Не час для кардинальних рішень, але хороша нагода підготуватись до них. У роботі — дрібні негаразди, які можуть вибити з колії, але не надовго. Сьогодні найкраще зайнятись здоров'ям — фізичним або ментальним. Увечері дозвольте собі відпочинок у тиші, бажано без соцмереж.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні Терези можуть зіткнутись із внутрішньою боротьбою. Сумніви, старі образи, ревнощі — усе це здатне зіпсувати настрій. Але якщо зумієте трансформувати негатив у позитивний досвід — отримаєте велику силу. У професійній сфері можливі цікаві завдання, які принесуть задоволення. Увечері на вас чекає несподіваний комплімент або натяк на романтику.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів четвер — день випробувань. Можуть з'явитись спокуси повертатись до старих образ чи сварок. Астрологи радять представникам цього знаку Зодіаку, не робіть цього за жодних обставин. Краще зосередьтесь на плануванні, стратегічних цілях і внутрішньому зціленні. Робочий день буде звичним, але ввечері можливе різке зниження енергії. Ідеально — провести час на самоті або на природі.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні сповнені енергії, але є ризик бути занадто імпульсивними. На роботі хтось зверне увагу на ваші зусилля — можливе схвалення або навіть похвала. Не розкидайте поради направо й наліво — це може викликати агресію. Увечері зірки обіцяють натхнення та несподіваний приплив сил.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам варто звернути увагу на здоров'я — як фізичне, так і емоційне. Сьогодні можуть проявитися старі симптоми або відчуття виснаженості. Робочий день вимагатиме чіткості, особливо з документами. Відкладіть важкі розмови. Увечері присвятіть час для самоаналізу або душевного очищення. Гарно підійде тепла ванна, музика або тиша.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть отримати приємну звістку або несподівану підтримку. День сповнений дрібних приємностей, які складуться у загальну картину душевного тепла. Але будьте уважні до оточення — хтось із нових знайомих може виявитися не тим, за кого себе видає. Увечері на вас чекає легка романтика, можливо, навіть поцілунок, який зітре всі турботи дня.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні особливо чутливі — і це не завжди погано. Ви тонко відчуваєте настрій інших, тому легко піддаєтесь емоціям. Займіться творчістю або домашніми справами, щоб не загрузнути у негативі. Робочий день мине рівно, якщо не вплутуватись у чутки. Вечір буде ідеальний для кохання або глибоких розмов із кимось особливим.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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