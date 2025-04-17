Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 17 апреля, на небе царит убывающая Луна в знаке Стрельца, а это значит, что день пройдет под знаком глубоких размышлений, самоанализа и обучения. Многие почувствуют потребность в знаниях или поиске истины. В то же время 19-й лунный день, который считается одним из самых опасных в лунном цикле, испытывает нас на прочность, провоцируя эмоциональные бури, агрессию, зависть или желание манипулировать. Астрологи советуют знакам Зодиака быть особенно внимательными к себе, избегать контактов с незнакомцами, не вступать в конфликты и сдерживать негативные эмоции. День лучше провести спокойно, ограничив социальные активности.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 17 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день заставит Овнов замедлить темп и взглянуть на свою жизнь со стороны. На работе возможны трения с коллегами или недоразумения — особенно если вы позволите себе резкость в словах. Астрологи советуют избегать конфликтов и заняться личным развитием. Во второй половине дня появится шанс получить полезный совет или вдохновение. Вечер идеально подходит для чтения или фильма, который заставит задуматься.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов четверг, 17 апреля, будет активным, но потребует осторожности. Вас ждет насыщенный рабочий день, возможны важные новости, которые повлияют на планы. Сосредоточьтесь на делах, которые не терпят отлагательств. Избегайте зависти, даже скрытой — эмоции могут "выстрелить" в самый неожиданный момент. Вечером возможны приятные разговоры или флирт с кем-то из знакомых.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы почувствуют усталость — как физическую, так и ментальную. Не планируйте много, лучше сделайте акцент на отдыхе и внутренней тишине. Это не день для шумных компаний или новых знакомств. Займитесь очищением пространства вокруг себя — от ненужных вещей, мыслей, людей. Вечером найдите время для медитации или творчества.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам астрологи предсказывают эмоционально насыщенный день. Возможно обострение в отношениях с близкими — не позволяйте себе поддаваться гневу. Сегодня легко впасть в соблазн обиды, но лучше — простить. В работе — стабильность, если не будете вмешиваться в чужие дела. Вечер подарит глубокий разговор или воспоминания, которые могут изменить ваше настроение.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы сегодня в центре внимания — но это может быть ловушкой. Кто-то захочет использовать вас в собственных целях. Астрологи советуют быть осторожными с похвалой — не все искренне. Рабочий день будет требовательным, но продуктивным. Идеальное время для обучения или тренингов. Вечером возможно романтическое свидание или внутреннее прозрение.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот четверг, 17 апреля, заставит Дев задать себе вопросы, которые давно висели в воздухе. Не время для кардинальных решений, но хорошая возможность подготовиться к ним. В работе — мелкие неурядицы, которые могут выбить из колеи, но не надолго. Сегодня лучше всего заняться здоровьем — физическим или ментальным. Вечером позвольте себе отдых в тишине, желательно без соцсетей.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Весы могут столкнуться с внутренней борьбой. Сомнения, старые обиды, ревность — все это способно испортить настроение. Но если сумеете трансформировать негатив в положительный опыт — получите большую силу. В профессиональной сфере возможны интересные задачи, которые принесут удовольствие. Вечером вас ждет неожиданный комплимент или намек на романтику.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов четверг — день испытаний. Могут появиться соблазны возвращаться к старым обидам или ссорам. Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака, не делайте этого ни при каких обстоятельствах. Лучше сосредоточьтесь на планировании, стратегических целях и внутреннем исцелении. Рабочий день будет привычным, но вечером возможно резкое снижение энергии. Идеально — провести время в одиночестве или на природе.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня полны энергии, но есть риск быть слишком импульсивными. На работе кто-то обратит внимание на ваши усилия — возможно одобрение или даже похвала. Не разбрасывайтесь советами направо и налево — это может вызвать агрессию. Вечером звезды обещают вдохновение и неожиданный прилив сил.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит обратить внимание на здоровье — как физическое, так и эмоциональное. Сегодня могут проявиться старые симптомы или ощущение истощенности. Рабочий день потребует четкости, особенно с документами. Отложите тяжелые разговоры. Вечером посвятите время для самоанализа или душевного очищения. Хорошо подойдет теплая ванна, музыка или тишина.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут получить приятное известие или неожиданную поддержку. День полон мелких приятностей, которые сложатся в общую картину душевного тепла. Но будьте внимательны к окружению — кто-то из новых знакомых может оказаться не тем, за кого себя выдает. Вечером вас ждет легкая романтика, возможно, даже поцелуй, который сотрет все заботы дня.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня особенно чувствительны — и это не всегда плохо. Вы тонко чувствуете настроение других, поэтому легко поддаетесь эмоциям. Займитесь творчеством или домашними делами, чтобы не погрязнуть в негативе. Рабочий день пройдет ровно, если не ввязываться в слухи. Вечер будет идеален для любви или глубоких разговоров с кем-то особенным.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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