Гороскоп на сьогодні, 17 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 березня, пройде під впливом спадного Місяця у Скорпіоні, який змусить багатьох знаків Зодіаку займатися самокопанням, критикою себе та оточення. Світ може здаватися похмурим, і навіть дрібниці здатні викликати роздратування. Втім, як зазначають астрологи, саме зараз інтуїція загострюється, допомагаючи відчувати небезпеку або приховані мотиви інших людей.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 17 березня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни відчують, що енергія десь випарувалася, а плани пробуксовують. Робота може дратувати, а розмови з колегами — втомлювати. Головне — не вступати в конфлікти, оскільки вони можуть розтягнутися надовго. Увечері найкраще розслабитися за книгою чи улюбленим серіалом.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

День Тельців пройде у вирі справ, і навіть якщо вам здається, що ви не встигаєте, не поспішайте панікувати. Спокій і продуманість допоможуть уникнути зайвих помилок. Вечір добре провести у сімейному колі або присвятити час саморозвитку.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи попереджають Близнюків, що цей понеділок, 17 березня, може принести несподівані витрати чи непорозуміння в фінансових питаннях. Тому краще уникати ризикованих чи великих покупок, а також не варто укладати неперевірені угоди. У другій половині дня можливі приємні новини від давніх знайомих.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні можуть бути надміру емоційними, тому слід бути обережними, щоб не зіпсувати стосунки з близькими через дрібниці. Зосередьтеся на справах, які давно відкладали, та знайдіть час для відпочинку. Вечір добре провести у тиші, займаючись тим, що вас заспокоює.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

День буде напруженим: вам доведеться приймати рішення, які вплинуть на майбутнє. Можливі розбіжності на роботі, тому важливо не піддаватися емоціям. Увечері краще уникати галасливих компаній і дати собі відпочинок.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні може з'явитися відчуття, що світ змовився проти вас. Насправді це просто вплив Місяця, тому не варто брати все близько до серця. Краще зосередитися на дрібних завданнях, які можна завершити швидко і без стресу.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви можете відчути невдоволення собою, але не варто піддаватися негативним емоціям. День ідеально підходить для аналізу власних помилок і планування майбутніх змін. Вечір добре провести за медитацією або легкою фізичною активністю.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні ваша інтуїція буде особливо гострою, тому довіряйте своїм передчуттям. Важливо уникати імпульсивних рішень, особливо в фінансах. Вечір варто присвятити саморефлексії або творчим заняттям.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Астрологи прогнозують Стрільцям доволі непростий день, який може викликати сильну емоційну напругу. На вас може впасти лавина завдань і відповідальності. Намагайтеся не перевтомлюватися і робити паузи. Ввечері ідеально підійде спокійна прогулянка або перегляд мотиваційного фільму.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви можете відчути втому від рутини та бажання щось змінити. Не поспішайте з рішеннями, краще спочатку все ретельно зважити. Увечері корисно зайнятися спортом або просто добре виспатися.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваш настрій може різко змінюватися протягом дня. Намагайтеся не зриватися на близьких і колегах. Добре піде інтелектуальна робота або творчі завдання. Вечір варто провести в компанії людей, які заряджають вас позитивом.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні світ покаже вам, що ви насправді думаєте про себе. Якщо відчуваєте невдоволення, варто розібратися, в чому справа. Не перевантажуйте себе справами — краще присвятити вечір чомусь приємному, наприклад, перегляду улюбленого фільму або читанню.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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