Гороскоп на сегодня, 17 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 17 марта, пройдет под влиянием убывающей Луны в Скорпионе, которая заставит многих знаков Зодиака заниматься самокопанием, критикой себя и окружающих. Мир может казаться мрачным, и даже мелочи способны вызывать раздражение. Впрочем, как отмечают астрологи, именно сейчас интуиция обостряется, помогая чувствовать опасность или скрытые мотивы других людей.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 17 марта.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны почувствуют, что энергия где-то улетучилась, а планы пробуксовывают. Работа может раздражать, а разговоры с коллегами — утомлять. Главное — не вступать в конфликты, поскольку они могут растянуться надолго. Вечером лучше всего расслабиться за книгой или любимым сериалом.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День Тельцов пройдет в водовороте дел, и даже если вам кажется, что вы не успеваете, не спешите паниковать. Спокойствие и продуманность помогут избежать лишних ошибок. Вечер хорошо провести в семейном кругу или посвятить время саморазвитию.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи предупреждают Близнецов, что этот понедельник, 17 марта, может принести неожиданные расходы или недоразумения в финансовых вопросах. Поэтому лучше избегать рискованных или крупных покупок, а также не стоит заключать непроверенные сделки. Во второй половине дня возможны приятные новости от давних знакомых.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня могут быть излишне эмоциональными, поэтому следует быть осторожными, чтобы не испортить отношения с близкими по пустякам. Сосредоточьтесь на делах, которые давно откладывали, и найдите время для отдыха. Вечер хорошо провести в тишине, занимаясь тем, что вас успокаивает.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

День будет напряженным: вам придется принимать решения, которые повлияют на будущее. Возможны разногласия на работе, поэтому важно не поддаваться эмоциям. Вечером лучше избегать шумных компаний и дать себе отдых.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня может появиться ощущение, что мир сговорился против вас. На самом деле это просто влияние Луны, поэтому не стоит принимать все близко к сердцу. Лучше сосредоточиться на мелких задачах, которые можно завершить быстро и без стресса.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете почувствовать недовольство собой, но не стоит поддаваться негативным эмоциям. День идеально подходит для анализа собственных ошибок и планирования будущих изменений. Вечер хорошо провести за медитацией или легкой физической активностью.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваша интуиция будет особенно острой, поэтому доверяйте своим предчувствиям. Важно избегать импульсивных решений, особенно в финансах. Вечер стоит посвятить саморефлексии или творческим занятиям.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Астрологи прогнозируют Стрельцам довольно непростой день, который может вызвать сильное эмоциональное напряжение. На вас может обрушиться лавина задач и ответственности. Старайтесь не переутомляться и делать паузы. Вечером идеально подойдет спокойная прогулка или просмотр мотивационного фильма.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете почувствовать усталость от рутины и желание что-то изменить. Не спешите с решениями, лучше сначала все тщательно взвесить. Вечером полезно заняться спортом или просто хорошо выспаться.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваше настроение может резко меняться в течение дня. Старайтесь не срываться на близких и коллегах. Хорошо пойдет интеллектуальная работа или творческие задания. Вечер стоит провести в компании людей, которые заряжают вас позитивом.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня мир покажет вам, что вы на самом деле думаете о себе. Если чувствуете недовольство, стоит разобраться, в чем дело. Не перегружайте себя делами — лучше посвятить вечер чему-то приятному, например, просмотру любимого фильма или чтению.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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