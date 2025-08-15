Гороскоп на 15 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп на 15 серпня: Ракам — затишок, Рибам — відновлення сил
Сьогодні, 14 серпня, — день, що несе спокійнішу енергетику, адже спадний Місяць перейшов у стабільний знак Тельця. Після напружених днів ми відчуємо більше впевненості та врівноваженості. Однак 23-та місячна доба вважається критичною. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати ризиків, конфліктів та початку важливих справ. Це час для завершення розпочатого, наведення ладу в домі та власних думках.
що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 15 серпня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні варто діяти повільніше, ніж зазвичай. Місяць у Тельці допоможе заспокоїти емоції, але 23-та місячна доба нагадує: не ризикуйте й не починайте нових справ. Краще доробіть те, що давно відкладали, та проведіть вечір у спокійній атмосфері.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Ваш знак отримує потужну підтримку Місяця, тож ви почуватиметеся впевнено. Проте це день для стабільності, а не для експериментів. Приділіть увагу побуту або завершенню розпочатих справ. Важливі фінансові рішення краще відкласти.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні темп життя може сповільнитися, і це не привід нервувати. Використайте паузу, щоб упорядкувати робочі документи, розібрати пошту чи підготуватися до майбутніх проєктів.
Рак (22 червня — 22 липня)
Для Раків цей день сприятливий для домашніх справ і турботи про родину. Ви відчуєте потребу в затишку й спокої, тож створіть комфортну атмосферу навколо себе. Не беріться за великі ризиковані завдання — вони сьогодні не дадуть бажаного результату.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Сьогодні, 15 серпня, варто зосередитися на стабільності та практичних справах. Левам варто уникати демонстрації сили чи лідерських амбіцій — зараз важливіше зберігати гармонію у стосунках. Можливі цікаві розмови.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Четвер допоможе Дівам упорядкувати і простір, і думки. Ви зможете завершити роботу, яка довго тягнулася, та позбутися непотрібного. Астрологи радять не брати на себе додаткові зобов'язання — краще закріпити вже досягнуте.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
День спонукає Терезів до розмірених дій і терпіння. Можливо, вам доведеться чекати на результат або відповідь довше, ніж хотілося б. Використайте цей час, щоб перевірити деталі та уникнути помилок.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
У четвер, 15 серпня, Скорпіонам не варто поспішати — повільний темп допоможе уникнути помилок. Ви зможете вчасно помітити дрібниці, які впливають на результат. Уникайте конфліктів на роботі, а вдома створіть атмосферу затишку та спокою.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Ви відчуєте, що справи йдуть повільніше, ніж планувалося, але це допоможе уникнути зайвого стресу. День підходить для рутинних завдань і фінансової аналітики. Не підписуйте важливих угод — є ризик прорахунків.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Цей день добре підходить для стабілізації справ та наведення порядку у фінансах. Ви зможете спокійно оцінити ситуацію і розставити пріоритети. Астрологи радять уникати різких кроків та великих покупок.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Сьогодні вам буде складно змусити себе діяти швидко, але це нормально — Місяць у Тельці сповільнює темп. Присвятіть час особистим справам, завершенню старих проєктів і прибиранню. Не починайте нового — енергія дня цьому не сприяє.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Четвер сприятливий для відпочинку та відновлення сил. Використайте день, щоб упорядкувати побут і відмовитися від усього зайвого. Не піддавайтеся на чужі емоційні провокації — ваша внутрішня гармонія сьогодні особливо важлива.
