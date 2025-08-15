Гороскоп на 15 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 серпня, — день, що несе спокійнішу енергетику, адже спадний Місяць перейшов у стабільний знак Тельця. Після напружених днів ми відчуємо більше впевненості та врівноваженості. Однак 23-та місячна доба вважається критичною. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати ризиків, конфліктів та початку важливих справ. Це час для завершення розпочатого, наведення ладу в домі та власних думках.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 15 серпня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні варто діяти повільніше, ніж зазвичай. Місяць у Тельці допоможе заспокоїти емоції, але 23-та місячна доба нагадує: не ризикуйте й не починайте нових справ. Краще доробіть те, що давно відкладали, та проведіть вечір у спокійній атмосфері.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваш знак отримує потужну підтримку Місяця, тож ви почуватиметеся впевнено. Проте це день для стабільності, а не для експериментів. Приділіть увагу побуту або завершенню розпочатих справ. Важливі фінансові рішення краще відкласти.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні темп життя може сповільнитися, і це не привід нервувати. Використайте паузу, щоб упорядкувати робочі документи, розібрати пошту чи підготуватися до майбутніх проєктів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків цей день сприятливий для домашніх справ і турботи про родину. Ви відчуєте потребу в затишку й спокої, тож створіть комфортну атмосферу навколо себе. Не беріться за великі ризиковані завдання — вони сьогодні не дадуть бажаного результату.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні, 15 серпня, варто зосередитися на стабільності та практичних справах. Левам варто уникати демонстрації сили чи лідерських амбіцій — зараз важливіше зберігати гармонію у стосунках. Можливі цікаві розмови.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Четвер допоможе Дівам упорядкувати і простір, і думки. Ви зможете завершити роботу, яка довго тягнулася, та позбутися непотрібного. Астрологи радять не брати на себе додаткові зобов'язання — краще закріпити вже досягнуте.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День спонукає Терезів до розмірених дій і терпіння. Можливо, вам доведеться чекати на результат або відповідь довше, ніж хотілося б. Використайте цей час, щоб перевірити деталі та уникнути помилок.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У четвер, 15 серпня, Скорпіонам не варто поспішати — повільний темп допоможе уникнути помилок. Ви зможете вчасно помітити дрібниці, які впливають на результат. Уникайте конфліктів на роботі, а вдома створіть атмосферу затишку та спокою.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви відчуєте, що справи йдуть повільніше, ніж планувалося, але це допоможе уникнути зайвого стресу. День підходить для рутинних завдань і фінансової аналітики. Не підписуйте важливих угод — є ризик прорахунків.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день добре підходить для стабілізації справ та наведення порядку у фінансах. Ви зможете спокійно оцінити ситуацію і розставити пріоритети. Астрологи радять уникати різких кроків та великих покупок.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні вам буде складно змусити себе діяти швидко, але це нормально — Місяць у Тельці сповільнює темп. Присвятіть час особистим справам, завершенню старих проєктів і прибиранню. Не починайте нового — енергія дня цьому не сприяє.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Четвер сприятливий для відпочинку та відновлення сил. Використайте день, щоб упорядкувати побут і відмовитися від усього зайвого. Не піддавайтеся на чужі емоційні провокації — ваша внутрішня гармонія сьогодні особливо важлива.

