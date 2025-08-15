Видео
Главная Праздники Гороскоп на 15 августа: Ракам — уют, Рыбам — восстановление сил

Гороскоп на 15 августа: Ракам — уют, Рыбам — восстановление сил

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 04:39
Гороскоп на 15 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 14 августа, — день, который несет более спокойную энергетику, ведь убывающая Луна перешла в стабильный знак Тельца. После напряженных дней мы почувствуем больше уверенности и уравновешенности. Однако 23-е лунные сутки считаются критическими. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать рисков, конфликтов и начала важных дел. Это время для завершения начатого, наведения порядка в доме и собственных мыслях.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 15 августа.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 15 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня стоит действовать медленнее, чем обычно. Луна в Тельце поможет успокоить эмоции, но 23-е лунные сутки напоминают: не рискуйте и не начинайте новых дел. Лучше доделайте то, что давно откладывали, и проведите вечер в спокойной атмосфере.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваш знак получает мощную поддержку Луны, поэтому вы будете чувствовать себя уверенно. Однако это день для стабильности, а не для экспериментов. Уделите внимание быту или завершению начатых дел. Важные финансовые решения лучше отложить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня темп жизни может замедлиться, и это не повод нервничать. Используйте паузу, чтобы упорядочить рабочие документы, разобрать почту или подготовиться к будущим проектам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков этот день благоприятен для домашних дел и заботы о семье. Вы почувствуете потребность в уюте и спокойствии, поэтому создайте комфортную атмосферу вокруг себя. Не беритесь за большие рискованные задачи — они сегодня не дадут желаемого результата.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня, 15 августа, стоит сосредоточиться на стабильности и практических делах. Львам стоит избегать демонстрации силы или лидерских амбиций — сейчас важнее сохранять гармонию в отношениях. Возможны интересные разговоры.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Четверг поможет Девам упорядочить и пространство, и мысли. Вы сможете завершить работу, которая долго тянулась, и избавиться от ненужного. Астрологи советуют не брать на себя дополнительные обязательства — лучше закрепить уже достигнутое.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День побуждает Весов к размеренным действиям и терпению. Возможно, вам придется ждать результата или ответа дольше, чем хотелось бы. Используйте это время, чтобы проверить детали и избежать ошибок.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В четверг, 15 августа, Скорпионам не стоит спешить — медленный темп поможет избежать ошибок. Вы сможете вовремя заметить мелочи, которые влияют на результат. Избегайте конфликтов на работе, а дома создайте атмосферу уюта и спокойствия.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы почувствуете, что дела идут медленнее, чем планировалось, но это поможет избежать лишнего стресса. День подходит для рутинных задач и финансовой аналитики. Не подписывайте важных сделок — есть риск просчетов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день хорошо подходит для стабилизации дел и наведения порядка в финансах. Вы сможете спокойно оценить ситуацию и расставить приоритеты. Астрологи советуют избегать резких шагов и крупных покупок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам будет сложно заставить себя действовать быстро, но это нормально — Луна в Тельце замедляет темп. Посвятите время личным делам, завершению старых проектов и уборке. Не начинайте нового — энергия дня этому не способствует.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Четверг благоприятен для отдыха и восстановления сил. Используйте день, чтобы упорядочить быт и отказаться от всего лишнего. Не поддавайтесь на чужие эмоциональные провокации — ваша внутренняя гармония сегодня особенно важна.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 15 августа
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
