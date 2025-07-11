Гороскоп на 11 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні — п'ятниця, 11 липня, Місяць у Козерозі і 17-та місячна доба створюють потужний фон для серйозних рішень, відповідальних кроків і навіть для романтичних пригод. За словами астрологів, день буде сповнений енергії, емоцій і натхнення. А деяким знакам Зодіаку він принесе сюрпризи та небувалу удачу.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 11 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам слід зосередитися на роботі, навіть якщо хотілося б уже розслабитися. Місяць спонукає до концентрації та дисципліни. Увечері очікується приємна зустріч або сюрприз, який додасть позитиву наприкінці дня.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день ідеальний для завершення справ і планування майбутніх кроків. Ви відчуєте прилив енергії та натхнення, особливо в другій половині дня. А ввечері астрологи радять влаштувати святкову вечерю — смачна їжа точно принесе приємні емоції.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вдалий день для спілкування, нових знайомств і творчості. Якщо плануєте зустріч — усе пройде успішно. Вечір обіцяє приємну несподіванку або цікаву розмову, яка надихне на нові звершення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Початок дня може бути емоційно складним, однак ближче до обіду ситуація вирівняється. Ймовірні важливі новини або нові можливості на роботі. Вечір бажано провести у родинному колі, у затишній атмосфері з теплою розмовою.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні ви можете продемонструвати не лише впевненість, а й відповідальність. Ваші ідеї можуть сподобатися багатьом. Місяць у Козерозі сприяє реалізації практичних справ. Увечері можливий романтичний настрій або несподіваний візит близької людини.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ця п'ятниця, 11 липня, сприяє наведенню порядку — як у справах, так і в думках. Ви почуватиметесь у своїй стихії: чіткість, планування, ефективність. Увечері варто приділити увагу своєму здоров'ю: легкий масаж, гаряча ванна чи просто тиша будуть дуже доречними.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні вам легко вдаватиметься комунікація, робота з людьми, організація заходів. Якщо давно планували презентувати ідею — саме час. Вечір буде сприятливий для романтики, нових знайомств або побачення, яке залишить приємні спогади.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день сприяє вашій зібраності та зосередженості. Ви зможете досягти значного прогресу в роботі. У фінансах можливі добрі новини. Увечері астрологи рекомендують уникати конфліктів у стосунках, адже емоції можуть бути надто сильними.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

П'ятниця, 11 липня, може здатися дещо повільною. Зниження енергії змусить вас діяти обережніше. Не варто перенавантажуватись — краще розподілити сили рівномірно. Вечір — ідеальний для спокійного відпочинку або часу з коханою людиною.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Місяць у вашому знаку підсилює відчуття впевненості, твердості та цілеспрямованості. Цей день — ваш шанс досягти успіху в роботі, переговорах або розв'язанні важливої справи. Увечері дозвольте собі святкову вечерю або приємну зустріч із друзями.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні ви можете відчути потребу в усамітненні або фокусі на внутрішньому стані. Не варто розпорошуватись на дрібниці — тримайтеся запланованого. Вечір найкраще провести спокійно: теплий чай, книга або розмова з близькою людиною повернуть гармонію.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ваша інтуїція сьогодні буде вашим головним союзником. Зорі радять довіряти внутрішньому голосу — це допоможе ухвалити правильні рішення. Можливі новини, які вплинуть на ваші плани. Увечері вас чекає душевне спілкування або приємна сімейна подія.

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