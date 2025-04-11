Гороскоп на сьогодні, 11 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 квітня, нас супроводжує енергія тринадцятого місячного дня — часу навчання, накопичення знань та внутрішнього аналізу. Астрологи радять знакам Зодіаку не поспішати з новими починаннями, а натомість переглянути минуле, зробити висновки й скоригувати свої плани на майбутнє. Місяць, що росте, у знаку Терезів надає дню гармонійності та спокою, схиляє до компромісів, примирень і душевної рівноваги. Нам буде легше знайти спільну мову з колегами, близькими та навіть із собою. Не варто спішити, дайте собі шанс відчути справжню суть цього чарівного п’ятничного дня.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 11 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Для Овнів цей день буде сповнений дрібних турбот, але вони не стануть непереборною перешкодою. Робочі справи вимагатимуть вашої уваги, можливі важливі новини, пов'язані з кар’єрою. Уникайте імпульсивних рішень — енергія дня більше підходить для аналізу, ніж для дії. Астрологи радять зберігати дипломатичність у спілкуванні. Увечері на вас чекає затишна атмосфера вдома чи щира розмова з кимось близьким.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям захочеться гармонії — і зовнішньої, і внутрішньої. Робота не принесе надмірної напруги, однак можлива втома ближче до обіду. Приділіть увагу своєму самопочуттю, тілу потрібен відпочинок. Місяць у Терезах дарує шанс залагодити старий конфлікт або просто покращити стосунки з кимось важливим. Вечір чудово підходить для спа-процедур або приємного перегляду фільму.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша голова сьогодні — справжній генератор ідей. Проте астрологи застерігають, поспішати з реалізацією не варто. Використайте день для підготовки, обговорення, збирання інформації. Впродовж дня можливі приємні новини, які підіймуть настрій. Увечері на Близнюків чекає живе спілкування, зустріч із друзями чи цікаве знайомство.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

П'ятниця, 11 квітня, допоможе Ракам завершити справи, які давно відкладалися. Вдалий час для наведення порядку — і в домі, і в думках. Астрологи радять зосередитися на собі, своєму здоров'ї та самопочутті. Неспішний темп дня буде вам тільки на користь. Увечері варто дозволити собі розслабитися — гарячий чай, гарна книга або цікавий фільм будуть чудовим завершенням робочого тижня.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

На роботі можливі виклики, але ви з ними впораєтесь, якщо залишите гординю осторонь і дасте місце гнучкості. День сприяє переговорам, дипломатії, а не протистоянню. Енергії сьогодні не надто багато, тому не перенавантажуйте себе. У другій половині на Левів може чекати романтика. Можливо ви отримаєте тепле повідомлення від коханої людини, що окрилить. У цю п'ятницю можливі щирі зізнання у коханні, затишні вечері при свічках, побачення та сюрпризи.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам варто сьогодні завершити усі поточні завдання, щоб на вихідних видихнути й не накручувати себе. День також чудово підходить для корекції вже зробленого — редагування, планування, перевірки. Ближче до вечора настане бажання спокою — влаштуйте собі невеличкий ритуал відпочинку: теплий чай, ароматичні свічки, улюблена книга або спокійна музика.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні Терези відчуватимуть гармонію, натхнення, легкість та випромінюватимуть чарівність. Це вдалий час для зустрічей, переговорів, творчих завдань. Однак ухвалення важливих рішень краще перенести на наступний тиждень. Ввечері на вас чекатиме романтичний настрій. Сміливо відправляєтесь на побачення або зустріч. Проведіть вільний час так, щоб отримати максимум задоволення та позитиву.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День обіцяє бути насиченим емоційно, однак зовнішні обставини закликатимуть до спокою. Якщо ви дозволите собі трохи знизити внутрішній градус, то зможете налагодити стосунки з кимось важливим. Можливе неочікуване повідомлення чи новина, яка потребуватиме переосмислення. Увечері краще залишитися вдома, побути наодинці зі своїми думками.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні — день, коли варто відкласти справи та зосередитись на людях. Час сприятливий для обміну думками, командної роботи, налагодження комунікації. Ви відчуєте потребу в розмовах, підтримці та гармонії. Не перевантажуйте себе. Вечір — чудовий час для побачення або неформальної зустрічі з друзями.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги можуть стикнутись із внутрішніми суперечностями — день не надто продуктивний у звичному розумінні, але важливий для переосмислення. Не намагайтеся бути ефективними й розв'язати усі задачі за раз. Дозвольте собі побути в тиші та зібратися з силами. Астрологи радять уникати суперечок, більше мовчати й слухати. Прогулянка містом ввечері допоможе впорядкувати думки.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви отримаєте імпульс натхнення — саме той момент, коли хочеться творити, а не рахувати. Не починайте проєкти, але сміливо записуйте ідеї. На роботі буде легко домовитися, особливо якщо проявите гнучкість. День сприяє пошуку нестандартних рішень. Ввечері на вас чекає романтика або обговорення майбутнього з кимось важливим.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам здаватиметься, що день йде надто повільно. Можлива легка втома, нестача бадьорості, тому краще не перевантажувати себе. Астрологи радять звернути увагу на емоційне здоров'я. Гарний час для хобі та приємних занять. Ввечері відпочиньте — послухайте приємну музику, подивіться цікавий фільм або просто побудьте у тиші.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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