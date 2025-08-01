Гороскоп на 1 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 серпня, — останній робочий день тижня, що принесе знакам Зодіаку глибокі внутрішні переживання, необхідність зосередитися на власних думках і почуттях. Дев'ята місячна доба вважається однією з найскладніших — енергетика дня важка, спокуси й ілюзії чатують на кожному кроці. До того ж Місяць росте у знаку Скорпіона, що підсилює емоційну напругу, викликає різкі перепади настрою. Астрологи рекомендують уникати різких рішень і не довіряти першому враженню.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 1 серпня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

П'ятниця загострить ваші емоції. Ви будете чутливі до будь-яких зауважень і ризикуєте зірватися на дрібницях. Уникайте конфліктів, особливо на роботі — вони можуть розгорітись з нічого. Запишіть свої думки в нотатник, щоб виплеснути внутрішню напругу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні не найкращий день для фінансових рішень чи покупок. Дев'ята місячна доба може створити ілюзію "вигідної можливості", яка виявиться пасткою. Відкладіть великі витрати й не ведіться на емоційні пориви.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви схильні сьогодні бути розсіяними й нервовими. Можуть надійти дивні повідомлення або дзвінки, що викличуть сумніви. Не поспішайте з реакцією. Зберігайте холодний розум і не вірте всьому, що чуєте.

Рак (22 червня — 22 липня)

Емоційна вразливість сьогодні на максимумі. Ви можете гостро відчути образу, навіть якщо її не мали на увазі. Це добрий день для тиші, усамітнення, роботи наодинці. Захистіть себе від емоційних вампірів — не всі заслуговують на вашу щирість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

П'ятниця, 1 серпня, буде продуктивною, якщо ви зумієте втримати баланс. Важлива справа, яку ви давно відкладали, може нарешті дійти до логічного завершення. Завершіть розпочате — від цього залежатиме ваш настрій на вихідні.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ваш аналітичний розум буде затуманений емоціями. Можлива плутанина у справах, хибні висновки, сумніви в людях. Нічого важливого не вирішуйте — просто спостерігайте. Займіться медитативною рутиною.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У вас буде дві половини дня — перша спокійна, друга напружена. Увечері можуть виникнути непорозуміння з близькими. Тримайте дистанцію з тими, хто легко виводить вас з рівноваги. Перенесіть важливі розмови на інший день — сьогодні не буде конструктиву.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви інтуїтивно вловлюватимете все, що відбувається довкола, але це також втомлює. Не варто шукати правду у всьому — іноді краще залишити все, як є. Проведіть частину дня у тиші — це допоможе зібратися з силами.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви схильні до перебільшень. Емоції — як на гойдалці: то ентузіазм, то розчарування. Не дозволяйте собі плисти за потоком хаотичних відчуттів. Стримуйте спалахи критики — інші не винні у вашому настрої.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ця п'ятниця, 1 серпня, вимагатиме зібраності. Ви можете потрапити у ситуацію, де доведеться обирати сторону. Це не ваш бій — краще залишитися осторонь. Не дозволяйте емоціям інших впливати на ваші рішення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Вам буде складно зосередитись на роботі. Розум ніби відключається, а замість нього — потік тривог і фантазій. Вечір може подарувати несподівану новину. Не робіть висновків, поки не дізнаєтесь усіх деталей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

П'ятниця буде емоційною, але з потенціалом для глибокого очищення. Можна попрощатися з внутрішніми страхами, якщо не будете їм потурати. Тримайте фокус на собі — не дозволяйте іншим втягувати у свої драми.

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