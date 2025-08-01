Гороскоп на 1 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 1 августа, — последний рабочий день недели, что принесет знакам Зодиака глубокие внутренние переживания, необходимость сосредоточиться на собственных мыслях и чувствах. Девятые лунные сутки считаются одними из самых сложных — энергетика дня тяжелая, соблазны и иллюзии подстерегают на каждом шагу. К тому же Луна растет в знаке Скорпиона, что усиливает эмоциональное напряжение, вызывает резкие перепады настроения. Астрологи рекомендуют избегать резких решений и не доверять первому впечатлению.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 1 августа.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Пятница обострит ваши эмоции. Вы будете чувствительны к любым замечаниям и рискуете сорваться по пустякам. Избегайте конфликтов, особенно на работе — они могут разгореться из ничего. Запишите свои мысли в блокнот, чтобы выплеснуть внутреннее напряжение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня не лучший день для финансовых решений или покупок. Девятые лунные сутки могут создать иллюзию "выгодной возможности", которая окажется ловушкой. Отложите крупные траты и не ведитесь на эмоциональные порывы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы склонны сегодня быть рассеянными и нервными. Могут поступить странные сообщения или звонки, которые вызовут сомнения. Не спешите с реакцией. Сохраняйте холодный рассудок и не верьте всему, что слышите.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эмоциональная уязвимость сегодня на максимуме. Вы можете остро почувствовать обиду, даже если ее не имели в виду. Это хороший день для тишины, уединения, работы наедине. Оградите себя от эмоциональных вампиров — не все заслуживают вашей искренности.

Лев (23 июля — 21 августа)

Пятница, 1 августа, будет продуктивной, если вы сумеете удержать баланс. Важное дело, которое вы давно откладывали, может наконец дойти до логического завершения. Завершите начатое — от этого будет зависеть ваше настроение на выходные.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня ваш аналитический ум будет затуманен эмоциями. Возможна путаница в делах, ошибочные выводы, сомнения в людях. Ничего важного не решайте — просто наблюдайте. Займитесь медитативной рутиной.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас будет две половины дня — первая спокойная, вторая напряженная. Вечером могут возникнуть недоразумения с близкими. Держите дистанцию с теми, кто легко выводит вас из равновесия. Перенесите важные разговоры на другой день — сегодня не будет конструктива.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете интуитивно улавливать все, что происходит вокруг, но это также утомляет. Не стоит искать правду во всем — иногда лучше оставить все, как есть. Проведите часть дня в тишине — это поможет собраться с силами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы склонны к преувеличениям. Эмоции — как на качелях: то энтузиазм, то разочарование. Не позволяйте себе плыть за потоком хаотичных ощущений. Сдерживайте вспышки критики — другие не виноваты в вашем настроении.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эта пятница, 1 августа, потребует собранности. Вы можете попасть в ситуацию, где придется выбирать сторону. Это не ваш бой — лучше остаться в стороне. Не позволяйте эмоциям других влиять на ваши решения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам будет сложно сосредоточиться на работе. Разум будто отключается, а вместо него — поток тревог и фантазий. Вечер может подарить неожиданную новость. Не делайте выводов, пока не узнаете всех деталей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Пятница будет эмоциональной, но с потенциалом для глубокого очищения. Можно попрощаться с внутренними страхами, если не будете им потакать. Держите фокус на себе — не позволяйте другим втягивать в свои драмы.

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