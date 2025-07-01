Гороскоп на 1 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп на 1 липня: Близнюкам — усамітнення, Дівам — удача
Сьогодні, 1 липня, Місяць росте у знаку Діви, даруючи вдалий день для наведення ладу, завершення дрібних справ, турботи про здоров'я. Сьома місячна доба відкриває двері до сили слова, уважності та самодисципліни. Водночас астрологи застерігають знаки Зодіаку, енергетика у цей час буде нестабільна, варто слідкувати за сказаним та уникати сварок.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 1 липня.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на вівторок, 1 липня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні Овни будуть налаштовані на результат: вдасться закрити давні справи, розкласти все по поличках. Ввечері вас чекає приємна розмова або несподіване повідомлення, що подарує радість.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Цей день вимагає від Тельців максимальної уважності. Звертайте увагу на дрібниці — саме в них приховані важливі підказки. Увечері дозвольте собі невелику насолоду — вона стане святом для душі.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Для вас цей вівторок, 1 липня, стане випробуванням не сказати зайве. Сьогодні ваші слова можуть когось сильно образити. Увечері краще усамітнитися, послухати музику або почитати щось надихаюче.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні Раків можуть навідати думки про здоров'я або турботу про близьких. Сприятливий день для візиту до лікаря, профілактичних процедур, догляду за тілом. На роботі — багато рутини, але ви це виконаєте. Вечір принесе тепло і душевну розмову.
Лев (23 липня — 21 серпня)
У цей день Левам буде бракувати енергії — ранок пройде повільно, можлива апатія. Не намагайтеся когось вражати чи керувати — краще зосередьтеся на собі. Вечір підходить для спокою.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Місяць у вашому знаку робить вас головними героями цього вівторка. Сьогодні вас супроводжуватиме удача. Ви будете особливо зібрані, уважні й ефективні. Справи йтимуть гладко. Єдиний ризик — зайва критичність. Вечір краще присвятити догляду за тілом.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Для Терезів 1 липня — шанс повернути собі душевну рівновагу. Уникайте офісних пліток, двозначних фраз, гострих тем. Увечері ви зможете відчути легкість, якщо дозволите собі відпочинок без телефону.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Скорпіони, ви сьогодні — майстри точності. Робота з документами, цифрами, планування — усе це буде йти як по маслу. Але астрологи радять уникати прямолінійності в особистих розмовах. Увечері можливий несподіваний флірт або інтимний момент, що зарядить енергією.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Сьогодні Стрільцям буде складно впоратися з рутинними справами — енергії для творчості багато, а от для дисципліни — не надто. Намагайтеся не розпорошувати увагу. Вечір підійде для мрій, побачень та відпочинку.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Вівторок, 1 липня, для Козерогів стане майже ідеальним: усе вдасться, якщо дотримуватися чіткого плану. Астрологи прогнозують також важливу новину. Ввечері приділіть увагу хобі або навчанню.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Водоліям варто уникати зайвої критики — сьогодні ваше слово має силу як ніколи. На роботі буде багато завдань, де треба діяти швидко, але обережно. Не поспішайте з висновками. Вечір буде спокійним.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Сьогодні Рибам доведеться вийти зі свого мрійливого стану та зануритися у буденність. Це день, коли маленькі кроки приведуть до великого результату. Ввечері з'явиться бажання романтики — дозвольте собі бути ніжними.
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