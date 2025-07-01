Гороскоп на 1 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 липня, Місяць росте у знаку Діви, даруючи вдалий день для наведення ладу, завершення дрібних справ, турботи про здоров'я. Сьома місячна доба відкриває двері до сили слова, уважності та самодисципліни. Водночас астрологи застерігають знаки Зодіаку, енергетика у цей час буде нестабільна, варто слідкувати за сказаним та уникати сварок.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 1 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни будуть налаштовані на результат: вдасться закрити давні справи, розкласти все по поличках. Ввечері вас чекає приємна розмова або несподіване повідомлення, що подарує радість.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день вимагає від Тельців максимальної уважності. Звертайте увагу на дрібниці — саме в них приховані важливі підказки. Увечері дозвольте собі невелику насолоду — вона стане святом для душі.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для вас цей вівторок, 1 липня, стане випробуванням не сказати зайве. Сьогодні ваші слова можуть когось сильно образити. Увечері краще усамітнитися, послухати музику або почитати щось надихаюче.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раків можуть навідати думки про здоров'я або турботу про близьких. Сприятливий день для візиту до лікаря, профілактичних процедур, догляду за тілом. На роботі — багато рутини, але ви це виконаєте. Вечір принесе тепло і душевну розмову.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

У цей день Левам буде бракувати енергії — ранок пройде повільно, можлива апатія. Не намагайтеся когось вражати чи керувати — краще зосередьтеся на собі. Вечір підходить для спокою.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Місяць у вашому знаку робить вас головними героями цього вівторка. Сьогодні вас супроводжуватиме удача. Ви будете особливо зібрані, уважні й ефективні. Справи йтимуть гладко. Єдиний ризик — зайва критичність. Вечір краще присвятити догляду за тілом.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів 1 липня — шанс повернути собі душевну рівновагу. Уникайте офісних пліток, двозначних фраз, гострих тем. Увечері ви зможете відчути легкість, якщо дозволите собі відпочинок без телефону.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони, ви сьогодні — майстри точності. Робота з документами, цифрами, планування — усе це буде йти як по маслу. Але астрологи радять уникати прямолінійності в особистих розмовах. Увечері можливий несподіваний флірт або інтимний момент, що зарядить енергією.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільцям буде складно впоратися з рутинними справами — енергії для творчості багато, а от для дисципліни — не надто. Намагайтеся не розпорошувати увагу. Вечір підійде для мрій, побачень та відпочинку.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вівторок, 1 липня, для Козерогів стане майже ідеальним: усе вдасться, якщо дотримуватися чіткого плану. Астрологи прогнозують також важливу новину. Ввечері приділіть увагу хобі або навчанню.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям варто уникати зайвої критики — сьогодні ваше слово має силу як ніколи. На роботі буде багато завдань, де треба діяти швидко, але обережно. Не поспішайте з висновками. Вечір буде спокійним.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам доведеться вийти зі свого мрійливого стану та зануритися у буденність. Це день, коли маленькі кроки приведуть до великого результату. Ввечері з'явиться бажання романтики — дозвольте собі бути ніжними.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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