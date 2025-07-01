Гороскоп на 1 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 1 июля, Луна растет в знаке Девы, даря удачный день для наведения порядка, завершения мелких дел, заботы о здоровье. Седьмые лунные сутки открывают двери к силе слова, внимательности и самодисциплине. В то же время астрологи предостерегают знаки Зодиака, энергетика в это время будет нестабильна, стоит следить за сказанным и избегать ссор.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 1 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут настроены на результат: удастся закрыть давние дела, разложить все по полочкам. Вечером вас ждет приятный разговор или неожиданное сообщение, что подарит радость.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день требует от Тельцов максимальной внимательности. Обращайте внимание на мелочи — именно в них скрыты важные подсказки. Вечером позвольте себе небольшое наслаждение — оно станет праздником для души.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для вас этот вторник, 1 июля, станет испытанием не сказать лишнего. Сегодня ваши слова могут кого-то сильно обидеть. Вечером лучше уединиться, послушать музыку или почитать что-то вдохновляющее.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раков могут наведать мысли о здоровье или заботе о близких. Благоприятный день для визита к врачу, профилактических процедур, ухода за телом. На работе — много рутины, но вы это выполните. Вечер принесет тепло и душевный разговор.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

В этот день Львам будет не хватать энергии — утро пройдет медленно, возможна апатия. Не пытайтесь кого-то впечатлять или управлять — лучше сосредоточьтесь на себе. Вечер подходит для спокойствия.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Луна в вашем знаке делает вас главными героями этого вторника. Сегодня вам будет сопутствовать удача. Вы будете особенно собраны, внимательны и эффективны. Дела будут идти гладко. Единственный риск — излишняя критичность. Вечер лучше посвятить уходу за телом.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов 1 июля — шанс вернуть себе душевное равновесие. Избегайте офисных сплетен, двусмысленных фраз, острых тем. Вечером вы сможете почувствовать легкость, если позволите себе отдых без телефона.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы, вы сегодня — мастера точности. Работа с документами, цифрами, планирование — все это будет идти как по маслу. Но астрологи советуют избегать прямолинейности в личных разговорах. Вечером возможен неожиданный флирт или интимный момент, который зарядит энергией.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцам будет сложно справиться с рутинными делами — энергии для творчества много, а вот для дисциплины — не слишком. Старайтесь не распылять внимание. Вечер подойдет для мечтаний, свиданий и отдыха.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вторник, 1 июля, для Козерогов станет почти идеальным: все удастся, если придерживаться чёткого плана. Астрологи прогнозируют также важную новость. Вечером уделите внимание хобби или учебе.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям стоит избегать излишней критики — сегодня ваше слово имеет силу как никогда. На работе будет много задач, где надо действовать быстро, но осторожно. Не спешите с выводами. Вечер будет спокойным.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам придется выйти из своего мечтательного состояния и погрузиться в обыденность. Это день, когда маленькие шаги приведут к большому результату. Вечером появится желание романтики — позвольте себе быть нежными.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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