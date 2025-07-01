Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 1 июля: Близнецам — уединение, Девам — удача

Гороскоп на 1 июля: Близнецам — уединение, Девам — удача

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 05:55
Гороскоп на 1 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 1 июля, Луна растет в знаке Девы, даря удачный день для наведения порядка, завершения мелких дел, заботы о здоровье. Седьмые лунные сутки открывают двери к силе слова, внимательности и самодисциплине. В то же время астрологи предостерегают знаки Зодиака, энергетика в это время будет нестабильна, стоит следить за сказанным и избегать ссор.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 1 июля.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на вторник, 1 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут настроены на результат: удастся закрыть давние дела, разложить все по полочкам. Вечером вас ждет приятный разговор или неожиданное сообщение, что подарит радость.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день требует от Тельцов максимальной внимательности. Обращайте внимание на мелочи — именно в них скрыты важные подсказки. Вечером позвольте себе небольшое наслаждение — оно станет праздником для души.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для вас этот вторник, 1 июля, станет испытанием не сказать лишнего. Сегодня ваши слова могут кого-то сильно обидеть. Вечером лучше уединиться, послушать музыку или почитать что-то вдохновляющее.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раков могут наведать мысли о здоровье или заботе о близких. Благоприятный день для визита к врачу, профилактических процедур, ухода за телом. На работе — много рутины, но вы это выполните. Вечер принесет тепло и душевный разговор.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

В этот день Львам будет не хватать энергии — утро пройдет медленно, возможна апатия. Не пытайтесь кого-то впечатлять или управлять — лучше сосредоточьтесь на себе. Вечер подходит для спокойствия.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Луна в вашем знаке делает вас главными героями этого вторника. Сегодня вам будет сопутствовать удача. Вы будете особенно собраны, внимательны и эффективны. Дела будут идти гладко. Единственный риск — излишняя критичность. Вечер лучше посвятить уходу за телом.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов 1 июля — шанс вернуть себе душевное равновесие. Избегайте офисных сплетен, двусмысленных фраз, острых тем. Вечером вы сможете почувствовать легкость, если позволите себе отдых без телефона.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы, вы сегодня — мастера точности. Работа с документами, цифрами, планирование — все это будет идти как по маслу. Но астрологи советуют избегать прямолинейности в личных разговорах. Вечером возможен неожиданный флирт или интимный момент, который зарядит энергией.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцам будет сложно справиться с рутинными делами — энергии для творчества много, а вот для дисциплины — не слишком. Старайтесь не распылять внимание. Вечер подойдет для мечтаний, свиданий и отдыха.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вторник, 1 июля, для Козерогов станет почти идеальным: все удастся, если придерживаться чёткого плана. Астрологи прогнозируют также важную новость. Вечером уделите внимание хобби или учебе.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям стоит избегать излишней критики — сегодня ваше слово имеет силу как никогда. На работе будет много задач, где надо действовать быстро, но осторожно. Не спешите с выводами. Вечер будет спокойным.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам придется выйти из своего мечтательного состояния и погрузиться в обыденность. Это день, когда маленькие шаги приведут к большому результату. Вечером появится желание романтики — позвольте себе быть нежными.

 

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Также мы писали, какие знаки Зодиака станут магнитом для денег в июле 2025 года.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 1 июля
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации