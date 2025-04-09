Гороскоп за картами Таро на 9 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 квітня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 9 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 9 квітня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 9 квітня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Четвірка Кубків"
Це день роздумів і мрії, але будьте обережні, адже це може віддалити вас від реальності. Сьогодні записуйте всі ідеї, які виникають в голові, а ввечері почитайте щось або прогуляйтеся на свіжому повітрі.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Шістка Жезлів"
Це успішний день для завершення проєктів і підведення підсумків, коли ваші зусилля принесуть перші плоди. Сьогодні ви можете отримати гарні новини, які стосуються грошей або кар’єри.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Королева Мечів"
Сьогодні варто проявити ясність думок і рішучість, адже карта Таро радить ставити інтереси розуму вище за емоції. Можливо вам доведеться прийняти важке, але важливе рішення. Ввечері краще усамітнитися, щоб відновити внутрішній баланс.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Шістка Кубків"
Це день ностальгії і відкриття старих дверей, адже у вашому житті може знову з’явитися людина з минулого. Сьогодні варто ділитися почуттями зі своїми близькими і не слід ігнорувати випадкові співпадіння.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Король Кубків"
Цей день почнеться з напруги і термінових справ, але варто тримати емоції під контролем. Ввечері ви зможете відпочити і відчути гордість за те, що ви зробили. Також ви можете зустрітися з людиною, яка змінить ваш світогляд, і розвинути романтичні почуття.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Четвірка Монет"
Карта Таро натякає на надмірну зосередженість на накопиченнях і страх перед втратами. Сьогодні оцініть те, що для вас важливо, і зверніть увагу на здоров’я. Ввечері краще відновіть рівновагу шляхом медитації або спокійної прогулянки.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Це день стратегії і роздумів про майбутнє. Ви можете отримати гарні пропозиції від співробітників або друзів, які відкриють для вас нові перспективи. Ввечері дозвольте собі трохи легкості.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Трійка Кубків"
Зупиніться і дозвольте собі свято душі, адже карта Таро радить не перевантажувати себе роботою і обов’язками. Це гарний день для зустрічі з друзями, хобі або звичайного відпочинку. Сьогодні ви можете відчути підтримку від близьких.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Лицар Пентаклів"
Це насичений і практичний день, коли можна навести лад у справах або зробити фінансовий звіт. Ввечері ви можете отримати неочікувану пропозицію або стати учасником розмови, які надихне вас на нові звершення.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Туз Пентаклів"
Цей день почнеться з можливостей і перспектив. Ви можете отримати новий проєкт, фінансову пропозицію або шанс змінити курс на своєму шляху. Але вам доведеться вийти із зони комфорту. Ввечері можна вивчити щось нове.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"
Насолоджуйтеся моментом, але не забувайте про самоконтроль. Сьогодні варто провести час наодинці або на природі, щоб відновити життєві сили. Також подумайте про наступний крок у житті.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Вісімка Мечів"
Це день важких усвідомлень, а карта Таро радить не уникати складних питань і не боятися визнати провину. Ввечері варто зайнятися чимось таким, що допомагає відновлювати внутрішню гармонію.
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