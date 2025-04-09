Гороскоп за картами Таро на 9 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Людина з колодою карт Таро у руках. Фото: Pixabay

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 9 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 9 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Це день роздумів і мрії, але будьте обережні, адже це може віддалити вас від реальності. Сьогодні записуйте всі ідеї, які виникають в голові, а ввечері почитайте щось або прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Це успішний день для завершення проєктів і підведення підсумків, коли ваші зусилля принесуть перші плоди. Сьогодні ви можете отримати гарні новини, які стосуються грошей або кар’єри.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Королева Мечів"

Сьогодні варто проявити ясність думок і рішучість, адже карта Таро радить ставити інтереси розуму вище за емоції. Можливо вам доведеться прийняти важке, але важливе рішення. Ввечері краще усамітнитися, щоб відновити внутрішній баланс.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Це день ностальгії і відкриття старих дверей, адже у вашому житті може знову з’явитися людина з минулого. Сьогодні варто ділитися почуттями зі своїми близькими і не слід ігнорувати випадкові співпадіння.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Король Кубків"

Цей день почнеться з напруги і термінових справ, але варто тримати емоції під контролем. Ввечері ви зможете відпочити і відчути гордість за те, що ви зробили. Також ви можете зустрітися з людиною, яка змінить ваш світогляд, і розвинути романтичні почуття.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Монет"

Карта Таро натякає на надмірну зосередженість на накопиченнях і страх перед втратами. Сьогодні оцініть те, що для вас важливо, і зверніть увагу на здоров’я. Ввечері краще відновіть рівновагу шляхом медитації або спокійної прогулянки.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це день стратегії і роздумів про майбутнє. Ви можете отримати гарні пропозиції від співробітників або друзів, які відкриють для вас нові перспективи. Ввечері дозвольте собі трохи легкості.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Зупиніться і дозвольте собі свято душі, адже карта Таро радить не перевантажувати себе роботою і обов’язками. Це гарний день для зустрічі з друзями, хобі або звичайного відпочинку. Сьогодні ви можете відчути підтримку від близьких.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Пентаклів"

Це насичений і практичний день, коли можна навести лад у справах або зробити фінансовий звіт. Ввечері ви можете отримати неочікувану пропозицію або стати учасником розмови, які надихне вас на нові звершення.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Цей день почнеться з можливостей і перспектив. Ви можете отримати новий проєкт, фінансову пропозицію або шанс змінити курс на своєму шляху. Але вам доведеться вийти із зони комфорту. Ввечері можна вивчити щось нове.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

Насолоджуйтеся моментом, але не забувайте про самоконтроль. Сьогодні варто провести час наодинці або на природі, щоб відновити життєві сили. Також подумайте про наступний крок у житті.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Це день важких усвідомлень, а карта Таро радить не уникати складних питань і не боятися визнати провину. Ввечері варто зайнятися чимось таким, що допомагає відновлювати внутрішню гармонію.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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