Гороскоп по картам Таро на 9 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Человек с колодой карт Таро в руках. Фото: Pixabay

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 9 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 9 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Это день размышлений и мечты, но будьте осторожны, ведь это может отдалить вас от реальности. Сегодня записывайте все идеи, которые возникают в голове, а вечером почитайте что-то или прогуляйтесь на свежем воздухе.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Это успешный день для завершения проектов и подведения итогов, когда ваши усилия принесут первые плоды. Сегодня вы можете получить хорошие новости, которые касаются денег или карьеры.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Королева Мечей"

Сегодня стоит проявить ясность мыслей и решительность, ведь карта Таро советует ставить интересы разума выше эмоций. Возможно вам придется принять трудное, но важное решение. Вечером лучше уединиться, чтобы восстановить внутренний баланс.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Это день ностальгии и открытия старых дверей, ведь в вашей жизни может снова появиться человек из прошлого. Сегодня стоит делиться чувствами со своими близкими и не следует игнорировать случайные совпадения.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Кубков"

Этот день начнется с напряжения и срочных дел, но стоит держать эмоции под контролем. Вечером вы сможете отдохнуть и почувствовать гордость за то, что вы сделали. Также вы можете встретиться с человеком, который изменит ваше мировоззрение, и развить романтические чувства.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Монет"

Карта Таро намекает на чрезмерную сосредоточенность на накоплениях и страх перед потерями. Сегодня оцените то, что для вас важно, и обратите внимание на здоровье. Вечером лучше восстановите равновесие путем медитации или спокойной прогулки.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это день стратегии и размышлений о будущем. Вы можете получить хорошие предложения от сотрудников или друзей, которые откроют для вас новые перспективы. Вечером позвольте себе немного легкости.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Остановитесь и позвольте себе праздник души, ведь карта Таро советует не перегружать себя работой и обязанностями. Это хороший день для встречи с друзьями, хобби или обычного отдыха. Сегодня вы можете почувствовать поддержку от близких.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

Это насыщенный и практичный день, когда можно навести порядок в делах или сделать финансовый отчет. Вечером вы можете получить неожиданное предложение или стать участником разговора, которые вдохновит вас на новые свершения.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Этот день начнется с возможностей и перспектив. Вы можете получить новый проект, финансовое предложение или шанс изменить курс на своем пути. Но вам придется выйти из зоны комфорта. Вечером можно изучить что-то новое.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Наслаждайтесь моментом, но не забывайте о самоконтроле. Сегодня стоит провести время наедине или на природе, чтобы восстановить жизненные силы. Также подумайте о следующем шаге в жизни.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Это день трудных осознаний, а карта Таро советует не избегать сложных вопросов и не бояться признать вину. Вечером стоит заняться чем-то таким, что помогает восстанавливать внутреннюю гармонию.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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