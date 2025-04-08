Гороскоп за картами Таро на 8 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 8 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 8 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Будьте впевненими і настирливими у спілкуванні з оточуючими, адже у вас може бути гострий діалог з другою половинкою або друзями. Сьогодні у вас можуть бути випробування емоційної зрілості, але вам вдасться зміцнити свою позицію.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні у вашому житті можуть відбутися неочікувані повороти, особливо в побуті або звичках. Настав час зруйнувати старе заради нового, а також відмовитися від шкідливих звичок.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні сфокусуйтеся на чомусь важливому, особливо в питаннях грошей і стосунків. Цього дня ви можете отримати приємні фінансові бонуси або підтримку від жінки з вашого оточення.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні ви на порозі важливого повороту, адже карта Таро каже, що обставини можуть змінитися на вашу користь. Можливо у вашому житті будуть знакові зустрічі або неочікувані пропозиції.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Зупиніться і прислухайтеся до свого тіла і внутрішнього голосу. Можливо ви захочете усамітнитися або розібратися в особистих питаннях. Також це сприятливий день для читання, медитації або творчості.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Зірка"

Це світлий і сприятливий день, коли ви можете відчути приплив енергії, особливо у питаннях кохання і грошей. Сьогодні ви можете отримати шанс, який пов’язаний з важливим контрактом або новою ідеєю.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це приємний день із затишною атмосферою, коли навіть дрібниці тішитимуть, а спілкування з рідними принесе справжнє задоволення. Це гарний час для дружніх зустрічей і сімейних посиденьок.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Колісниця"

Це день руху і активних рішень, адже карта Таро символізує силу волі та здатність контролювати ситуацію. Сьогодні ви можете отримати важливі новини, які стосуються поїздок, транспорту або кар’єри.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сонце"

Це радісний і світлий день, адже карта Таро символізує тепло в усіх сферах життя. Можливо сьогодні ви зустрінете людину, яку давно не бачили. Також це сприятливий день для творчості, активного відпочинку і відновлення емоційного стану.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це день, наповнений рутинною, але важливою роботою, наприклад, документами або питаннями організації. В особистому житті можуть бути невеликі, але приємні сюрпризи.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шут"

Сьогодні буде легкий і авантюрний день, а карта Таро радить сміливо йти на зустріч новим знайомствам, ідеям і враженням. Цей день наповнений творчим потенціалом і можливістю подивитися на ситуацію свіжим поглядом.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це спокійний і трохи відсторонений день, адже карта Таро радить побути в тиші та розібратися в своїх думках. Сьогодні краще зайнятися рутиною, наприклад, проєктами, читанням або усамітненням.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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