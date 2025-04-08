Гороскоп за картами Таро на 8 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 квітня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 8 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 8 квітня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 8 квітня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сімка Жезлів"
Будьте впевненими і настирливими у спілкуванні з оточуючими, адже у вас може бути гострий діалог з другою половинкою або друзями. Сьогодні у вас можуть бути випробування емоційної зрілості, але вам вдасться зміцнити свою позицію.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Вежа"
Сьогодні у вашому житті можуть відбутися неочікувані повороти, особливо в побуті або звичках. Настав час зруйнувати старе заради нового, а також відмовитися від шкідливих звичок.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Дама Денарієв"
Сьогодні сфокусуйтеся на чомусь важливому, особливо в питаннях грошей і стосунків. Цього дня ви можете отримати приємні фінансові бонуси або підтримку від жінки з вашого оточення.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні ви на порозі важливого повороту, адже карта Таро каже, що обставини можуть змінитися на вашу користь. Можливо у вашому житті будуть знакові зустрічі або неочікувані пропозиції.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Зупиніться і прислухайтеся до свого тіла і внутрішнього голосу. Можливо ви захочете усамітнитися або розібратися в особистих питаннях. Також це сприятливий день для читання, медитації або творчості.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Зірка"
Це світлий і сприятливий день, коли ви можете відчути приплив енергії, особливо у питаннях кохання і грошей. Сьогодні ви можете отримати шанс, який пов’язаний з важливим контрактом або новою ідеєю.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Це приємний день із затишною атмосферою, коли навіть дрібниці тішитимуть, а спілкування з рідними принесе справжнє задоволення. Це гарний час для дружніх зустрічей і сімейних посиденьок.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Колісниця"
Це день руху і активних рішень, адже карта Таро символізує силу волі та здатність контролювати ситуацію. Сьогодні ви можете отримати важливі новини, які стосуються поїздок, транспорту або кар’єри.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Сонце"
Це радісний і світлий день, адже карта Таро символізує тепло в усіх сферах життя. Можливо сьогодні ви зустрінете людину, яку давно не бачили. Також це сприятливий день для творчості, активного відпочинку і відновлення емоційного стану.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Це день, наповнений рутинною, але важливою роботою, наприклад, документами або питаннями організації. В особистому житті можуть бути невеликі, але приємні сюрпризи.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Шут"
Сьогодні буде легкий і авантюрний день, а карта Таро радить сміливо йти на зустріч новим знайомствам, ідеям і враженням. Цей день наповнений творчим потенціалом і можливістю подивитися на ситуацію свіжим поглядом.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Відлюдник"
Це спокійний і трохи відсторонений день, адже карта Таро радить побути в тиші та розібратися в своїх думках. Сьогодні краще зайнятися рутиною, наприклад, проєктами, читанням або усамітненням.
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