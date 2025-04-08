Гороскоп по картам Таро на 8 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на колоде карт Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 8 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 8 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Будьте уверенными и настырными в общении с окружающими, ведь у вас может быть острый диалог со второй половинкой или друзьями. Сегодня у вас могут быть испытания эмоциональной зрелости, но вам удастся укрепить свою позицию.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Башня"

Сегодня в вашей жизни могут произойти неожиданные повороты, особенно в быту или привычках. Пришло время разрушить старое ради нового, а также отказаться от вредных привычек.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня сфокусируйтесь на чем-то важном, особенно в вопросах денег и отношений. В этот день вы можете получить приятные финансовые бонусы или поддержку от женщины из вашего окружения.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня вы на пороге важного поворота, ведь карта Таро говорит, что обстоятельства могут измениться в вашу пользу. Возможно в вашей жизни будут знаковые встречи или неожиданные предложения.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Остановитесь и прислушайтесь к своему телу и внутреннему голосу. Возможно вы захотите уединиться или разобраться в личных вопросах. Также это благоприятный день для чтения, медитации или творчества.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Звезда"

Это светлый и благоприятный день, когда вы можете почувствовать прилив энергии, особенно в вопросах любви и денег. Сегодня вы можете получить шанс, который связан с важным контрактом или новой идеей.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это приятный день с уютной атмосферой, когда даже мелочи будут радовать, а общение с родными принесет настоящее удовольствие. Это хорошее время для дружеских встреч и семейных посиделок.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Колесница"

Это день движения и активных решений, ведь карта Таро символизирует силу воли и способность контролировать ситуацию. Сегодня вы можете получить важные новости, которые касаются поездок, транспорта или карьеры.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Солнце"

Это радостный и светлый день, ведь карта Таро символизирует тепло во всех сферах жизни. Возможно сегодня вы встретите человека, которого давно не видели. Также это благоприятный день для творчества, активного отдыха и восстановления эмоционального состояния.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Паж Кубков"

Это день, наполненный рутинной, но важной работой, например, документами или вопросами организации. В личной жизни могут быть небольшие, но приятные сюрпризы.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шут"

Сегодня будет легкий и авантюрный день, а карта Таро советует смело идти на встречу новым знакомствам, идеям и впечатлениям. Этот день наполнен творческим потенциалом и возможностью посмотреть на ситуацию свежим взглядом.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Это спокойный и немного отстраненный день, ведь карта Таро советует побыть в тишине и разобраться в своих мыслях. Сегодня лучше заняться рутиной, например, проектами, чтением или уединением.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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