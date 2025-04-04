Гороскоп за картами Таро на 4 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка тримає в руках карту Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 4 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 4 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сонце"

Це радісний день, адже карта Таро обіцяє успіх у всіх сферах життя. Це сприятливий час для нових проєктів, прийняття важливих рішень або насолоди від моментів.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Будьте терплячими, адже тарологічна карта закликає до миру і гармонії. Спробуйте зберігати спокій і не вступати в конфлікти.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні може статися переломний момент, адже карта Таро радить позбутися всього зайвого. Також варто дослухатися до своєї інтуїції і не боятися змін.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Трійка Денарієв"

Сьогодні ви можете відчути втоми і легку хандру, але карта Таро радить відкласти важливі справи, підписання документів і прийняття важливих рішень. Цього дня краще відпочити, щоб відновити сили.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні варто поринути в сімейні справи і турботу про близьких, а тарологічна карта попереджає про можливі ілюзії і невизначеність. Також можуть бути неочікувані відкриття, які пов'язані з партнерами або родичами.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це успішний день, адже карта Таро натякає, що доля дає вам шанс вирішити старі проблеми. Сьогодні ви можете отримати успіх у справах або особистому житті.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні можуть відбутися важливі зустрічі, а в особистому житті можливі доленосні рішення. Карта Таро обіцяє зустріч з особливою людиною, з якою у вас може зав’язатися щось серйозне.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні вам доведеться долати перешкоди, але зусилля не пройдуть повз, адже карта Таро обіцяє матеріальну винагороду і приємні моменти в стосунках. Ввечері ви можете стати учасником романтичної зустрічі або отримати гарний сюрприз від близької людини.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Це насичений день, адже карта Таро обіцяє складності в ділових переговорах чи сімейних питаннях. Можливо вам доведеться прикласти зусилля, щоб врегулювати конфлікти.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні ви можете отримати багато перспективних можливостей, а карта Таро радить бути уважними до знаків долі, які можуть вказати на нові кар’єрні шляхи або фінансові перспективи.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні краще усамітнитися і присвятити час собі, адже карта Таро радить відключитися від метушні, відкласти справи і поринути в роздуми.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Суд"

Це день остаточних рішень, адже карта Таро радить розірвати минулі зв’язки і позбутися того, що більше вам не корисно. Можливо вам доведеться зробити важкий вибір, але він призведе до нових можливостей і внутрішньому росту.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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