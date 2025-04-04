Гороскоп за картами Таро на 4 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 4 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 4 квітня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 4 квітня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сонце"
Це радісний день, адже карта Таро обіцяє успіх у всіх сферах життя. Це сприятливий час для нових проєктів, прийняття важливих рішень або насолоди від моментів.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Будьте терплячими, адже тарологічна карта закликає до миру і гармонії. Спробуйте зберігати спокій і не вступати в конфлікти.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Вежа"
Сьогодні може статися переломний момент, адже карта Таро радить позбутися всього зайвого. Також варто дослухатися до своєї інтуїції і не боятися змін.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Трійка Денарієв"
Сьогодні ви можете відчути втоми і легку хандру, але карта Таро радить відкласти важливі справи, підписання документів і прийняття важливих рішень. Цього дня краще відпочити, щоб відновити сили.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Місяць"
Сьогодні варто поринути в сімейні справи і турботу про близьких, а тарологічна карта попереджає про можливі ілюзії і невизначеність. Також можуть бути неочікувані відкриття, які пов'язані з партнерами або родичами.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Це успішний день, адже карта Таро натякає, що доля дає вам шанс вирішити старі проблеми. Сьогодні ви можете отримати успіх у справах або особистому житті.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Закохані"
Сьогодні можуть відбутися важливі зустрічі, а в особистому житті можливі доленосні рішення. Карта Таро обіцяє зустріч з особливою людиною, з якою у вас може зав’язатися щось серйозне.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Дама Денарієв"
Сьогодні вам доведеться долати перешкоди, але зусилля не пройдуть повз, адже карта Таро обіцяє матеріальну винагороду і приємні моменти в стосунках. Ввечері ви можете стати учасником романтичної зустрічі або отримати гарний сюрприз від близької людини.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Шістка Мечів"
Це насичений день, адже карта Таро обіцяє складності в ділових переговорах чи сімейних питаннях. Можливо вам доведеться прикласти зусилля, щоб врегулювати конфлікти.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Зірка"
Сьогодні ви можете отримати багато перспективних можливостей, а карта Таро радить бути уважними до знаків долі, які можуть вказати на нові кар’єрні шляхи або фінансові перспективи.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Відлюдник"
Сьогодні краще усамітнитися і присвятити час собі, адже карта Таро радить відключитися від метушні, відкласти справи і поринути в роздуми.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Суд"
Це день остаточних рішень, адже карта Таро радить розірвати минулі зв’язки і позбутися того, що більше вам не корисно. Можливо вам доведеться зробити важкий вибір, але він призведе до нових можливостей і внутрішньому росту.
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