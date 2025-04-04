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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 апреля 2025 по Таро

4 апреля 2025 03:20
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп по картам Таро на 4 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Женщина, которая держит в руках карту Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 4 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 4 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Солнце"

Это радостный день, ведь карта Таро обещает успех во всех сферах жизни. Это благоприятное время для новых проектов, принятия важных решений или наслаждения от моментов.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Будьте терпеливы, ведь тарологическая карта призывает к миру и гармонии. Попробуйте сохранять спокойствие и не вступать в конфликты.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Башня"

Сегодня может произойти переломный момент, ведь карта Таро советует избавиться от всего лишнего. Также стоит прислушаться к своей интуиции и не бояться перемен.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Денариев"

Сегодня вы можете почувствовать усталости и легкую хандру, но карта Таро советует отложить важные дела, подписание документов и принятие важных решений. В этот день лучше отдохнуть, чтобы восстановить силы.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Луна"

Сегодня стоит погрузиться в семейные дела и заботу о близких, а тарологическая карта предупреждает о возможных иллюзиях и неопределенности. Также могут быть неожиданные открытия, которые связаны с партнерами или родственниками.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это успешный день, ведь карта Таро намекает, что судьба дает вам шанс решить старые проблемы. Сегодня вы можете получить успех в делах или личной жизни.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня могут состояться важные встречи, а в личной жизни возможны судьбоносные решения. Карта Таро обещает встречу с особенным человеком, с которым у вас может завязаться что-то серьезное.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня вам придется преодолевать препятствия, но усилия не пройдут мимо, ведь карта Таро обещает материальное вознаграждение и приятные моменты в отношениях. Вечером вы можете стать участником романтической встречи или получить хороший сюрприз от близкого человека.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Это насыщенный день, ведь карта Таро обещает сложности в деловых переговорах или семейных вопросах. Возможно вам придется приложить усилия, чтобы урегулировать конфликты.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня вы можете получить много перспективных возможностей, а карта Таро советует быть внимательными к знакам судьбы, которые могут указать на новые карьерные пути или финансовые перспективы.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня лучше уединиться и посвятить время себе, ведь карта Таро советует отключиться от суеты, отложить дела и погрузиться в размышления.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Суд"

Это день окончательных решений, ведь карта Таро советует разорвать прошлые связи и избавиться от того, что больше вам не полезно. Возможно вам придется сделать трудный выбор, но он приведет к новым возможностям и внутреннему росту.

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какой знак Зодиака столкнется с препятствиями в апреле 2025 года.

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