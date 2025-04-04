Гороскоп по картам Таро на 4 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая держит в руках карту Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 4 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 4 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Солнце"

Это радостный день, ведь карта Таро обещает успех во всех сферах жизни. Это благоприятное время для новых проектов, принятия важных решений или наслаждения от моментов.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Будьте терпеливы, ведь тарологическая карта призывает к миру и гармонии. Попробуйте сохранять спокойствие и не вступать в конфликты.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Башня"

Сегодня может произойти переломный момент, ведь карта Таро советует избавиться от всего лишнего. Также стоит прислушаться к своей интуиции и не бояться перемен.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Денариев"

Сегодня вы можете почувствовать усталости и легкую хандру, но карта Таро советует отложить важные дела, подписание документов и принятие важных решений. В этот день лучше отдохнуть, чтобы восстановить силы.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Луна"

Сегодня стоит погрузиться в семейные дела и заботу о близких, а тарологическая карта предупреждает о возможных иллюзиях и неопределенности. Также могут быть неожиданные открытия, которые связаны с партнерами или родственниками.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это успешный день, ведь карта Таро намекает, что судьба дает вам шанс решить старые проблемы. Сегодня вы можете получить успех в делах или личной жизни.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня могут состояться важные встречи, а в личной жизни возможны судьбоносные решения. Карта Таро обещает встречу с особенным человеком, с которым у вас может завязаться что-то серьезное.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня вам придется преодолевать препятствия, но усилия не пройдут мимо, ведь карта Таро обещает материальное вознаграждение и приятные моменты в отношениях. Вечером вы можете стать участником романтической встречи или получить хороший сюрприз от близкого человека.

Знак Зодиака Скорпион Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Это насыщенный день, ведь карта Таро обещает сложности в деловых переговорах или семейных вопросах. Возможно вам придется приложить усилия, чтобы урегулировать конфликты.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня вы можете получить много перспективных возможностей, а карта Таро советует быть внимательными к знакам судьбы, которые могут указать на новые карьерные пути или финансовые перспективы.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня лучше уединиться и посвятить время себе, ведь карта Таро советует отключиться от суеты, отложить дела и погрузиться в размышления.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Суд"

Это день окончательных решений, ведь карта Таро советует разорвать прошлые связи и избавиться от того, что больше вам не полезно. Возможно вам придется сделать трудный выбор, но он приведет к новым возможностям и внутреннему росту.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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