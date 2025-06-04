Гороскоп за картами Таро на 4 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Сеанс ворожіння на картах Таро. Фото: Tumbex

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 4 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 4 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні варто звернути увагу на своє тіло і потурбуватися про себе. Також це сприятливий день для наведення ладу в особистих справах, побутових питаннях і фінансових аспектах.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні ви відчуєте легкість і надію. Це сприятливий день для планування майбутнього і прощення старих образ.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні буде динамічний день з обговореннями і раптовими рішеннями. Ввечері ви отримаєте сюрприз, можливо, романтичного характеру.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні варто усамітнитися, щоб побути наодинці та відпочити. Це сприятливий день для закінчення справ і мирного врегулювання конфліктів.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні варто взяти контроль у свої руки, особливо в матеріальному плані. Також цього дня не варто щось купувати імпульсивно.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сонце"

Це натхненний день, коли ви будете наповнені енергією і оптимізмом. Ви побачите рішення проблеми, яка так давно вас хвилює, чи отримаєте знак, який підтвердить, що ви у правильному напрямку рухаєтеся.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це легкий і натхненний день, коли ви можете отримати гарні новини чи романтичні зізнання. Це буде один з найсвітліших днів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні готуйтеся до важливого вибору чи емоційному переживанню. Самотні можуть зустріти цікаву людину, а сімейним варто звернути увагу на чесність і взаємність.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Правосуддя"

Цей день може стати перевіркою на витримку і дипломатичність. В особистому житті можуть бути сплески ревнощів чи непорозуміння.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні ваша інтуїція буде особливо сильною, тому краще довіритися їй. Це сприятливий день для жіночої енергії.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Цей день підходить для простих, але важливих справ. Сьогодні краще уникати конфліктних ситуацій і зосередитися на практичних задачах.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні у вашому житті можуть бути неочікувані та навіть різкі повороти, особливо це стосується ділової чи соціальної сфери. Цього дня у вас можуть бути розчарування чи зрив планів.

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