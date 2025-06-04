Гороскоп по картам Таро на 4 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Tumbex

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 4 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 4 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня стоит обратить внимание на свое тело и позаботиться о себе. Также это благоприятный день для наведения порядка в личных делах, бытовых вопросах и финансовых аспектах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня вы почувствуете легкость и надежду. Это благоприятный день для планирования будущего и прощения старых обид.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня будет динамичный день с обсуждениями и внезапными решениями. Вечером вы получите сюрприз, возможно, романтического характера.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Мир"

Сегодня стоит уединиться, чтобы побыть наедине и отдохнуть. Это благоприятный день для окончания дел и мирного урегулирования конфликтов.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня стоит взять контроль в свои руки, особенно в материальном плане. Также в этот день не стоит что-то покупать импульсивно.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Солнце"

Это вдохновенный день, когда вы будете наполнены энергией и оптимизмом. Вы увидите решение проблемы, которая так давно вас волнует, или получите знак, который подтвердит, что вы в правильном направлении движетесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Это легкий и вдохновенный день, когда вы можете получить хорошие новости или романтические признания. Это будет один из самых светлых дней.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня готовьтесь к важному выбору или эмоциональному переживанию. Одинокие могут встретить интересного человека, а семейным стоит обратить внимание на честность и взаимность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Правосудие"

Этот день может стать проверкой на выдержку и дипломатичность. В личной жизни могут быть всплески ревности или недоразумения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня ваша интуиция будет особенно сильной, поэтому лучше довериться ей. Это благоприятный день для женской энергии.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Этот день подходит для простых, но важных дел. Сегодня лучше избегать конфликтных ситуаций и сосредоточиться на практических задачах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Башня"

Сегодня в вашей жизни могут быть неожиданные и даже резкие повороты, особенно это касается деловой или социальной сферы. В этот день у вас могут быть разочарования или срыв планов.

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