Гороскоп за картами Таро на 3 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Тарологиня, яка ворожить на картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 3 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 3 травня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні ви зможете уникнути дрібних проблем, якщо будете спокійними. Ви можете отримати пропозиції, які варто уважно роздивитися.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні варто стримуватися, адже надмірні емоції можуть призвести до конфліктів і псування репутації. Це сприятливий день для встановлення гармонії всередині себе.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

У вашому житті закінчиться важкий період, але не впустіть моменту. Ви можете отримати пропозицію, яку раніше ви б проігнорували.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Ви можете бути надмірно настирливими у спілкуванні з близькими і колегами на роботі, через що виникне напруга. Але сьогодні варто бути м’якими і усвідомленими.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

На вашому шляху можуть з’явитися важкі завдання, де потрібно бути зосередженими. Це сприятливий день для роздумів про цінності та впевненого руху вперед.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Сьогодні буде важко зосередитися на справах інших, але тарологи радять не ігнорувати прохання оточуючих. Цього дня варто бути уважними до чужих почуттів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Сьогодні потрібно визначитися, куди ви направляєте власну енергію. Спробуйте не витрачати сили на кілька справ одночасно.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

Це радісний і гарний день, коли можна спілкуватися з іншими і починати творчі проєкти. У вашому житті може з’явитися людина, яка зіграє важливу роль для вас.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Не беріть на себе занадто багато, адже так ви можете вигоріти. Також тарологи радять не приймати різких рішень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Сьогодні ваша енергії буде спрямована на повернення боргів. Також це гарний день для нових проєктів. Цього дня стежте за знаками Всесвіту, які будуть доволі яскравими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шут"

Це сприятливий день для нових проєктів, легких рішень і неочікуваних знайомств. Не бійтеся мати трохи наївний вигляд, адже саме в цьому ваша сила.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Диявол"

Сьогодні можуть бути спокуси і маніпуляції, адже хтось може намагатися використати вашу доброту у власних інтересах. Цього дня уникайте підозрілих угод і не ведіться на спокуси.

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