Гороскоп по картам Таро на 3 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 мая 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 3 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 3 мая 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 3 мая.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня вы сможете избежать мелких проблем, если будете спокойными. Вы можете получить предложения, которые стоит внимательно рассмотреть.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Удержание"
Сегодня стоит сдерживаться, ведь чрезмерные эмоции могут привести к конфликтам и порче репутации. Это благоприятный день для установления гармонии внутри себя.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Четверка Кубков"
В вашей жизни закончится трудный период, но не упустите момента. Вы можете получить предложение, которое раньше вы бы проигнорировали.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Семерка Жезлов"
Вы можете быть излишне назойливыми в общении с близкими и коллегами на работе, из-за чего возникнет напряжение. Но сегодня стоит быть мягкими и осознанными.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Девятка Денариев"
На вашем пути могут появиться трудные задачи, где нужно быть сосредоточенными. Это благоприятный день для размышлений о ценностях и уверенного движения вперед.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Шестерка Мечей"
Сегодня будет трудно сосредоточиться на делах других, но тарологи советуют не игнорировать просьбы окружающих. В этот день стоит быть внимательными к чужим чувствам.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Десятка Денариев"
Сегодня нужно определиться, куда вы направляете собственную энергию. Попробуйте не тратить силы на несколько дел одновременно.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Солнце"
Это радостный и хороший день, когда можно общаться с другими и начинать творческие проекты. В вашей жизни может появиться человек, который сыграет важную роль для вас.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Не берите на себя слишком много, ведь так вы можете выгореть. Также тарологи советуют не принимать резких решений.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Туз Денариев"
Сегодня ваша энергии будет направлена на возврат долгов. Также это хороший день для новых проектов. В этот день следите за знаками Вселенной, которые будут довольно яркими.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Шут"
Это благоприятный день для новых проектов, легких решений и неожиданных знакомств. Не бойтесь выглядеть немного наивными, ведь именно в этом ваша сила.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Дьявол"
Сегодня могут быть соблазны и манипуляции, ведь кто-то может пытаться использовать вашу доброту в собственных интересах. В этот день избегайте подозрительных сделок и не ведитесь на соблазны.
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