Гороскоп за картами Таро на 3 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Розклад на тарологічних картах. Фото: Sono Psychic

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 3 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 3 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сонце"

Це сприятливий час для змін як внутрішніх, так і зовнішніх, адже карта Таро обіцяє успіх і удачу. В особистому житті можуть відбутися приємні події, зміцнення стосунків і гармонія.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це період стабільності та гармонії, адже карта Таро обіцяє тепле спілкування, приємні зустрічі та успіх у справах. Люди будуть звертатися до вас за порадою, а в особистому житті буде спокій і щастя.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Ви отримаєте неочікувані, але приємні сюрпризи, адже карта Таро символізує лідерство. Ви можете зустріти людей з минулого, які принесуть вам важливі новини. Можливо вам доведеться взяти на себе відповідальність.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "П’ятірка Кубків"

Будьте обережними з емоціями, оскільки день може бути доволі важким. Карта Таро попереджає про розчарування, але не варто зациклюватися на поганому.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Трійка Денарієв"

Сьогодні варто бути обережними, особливо у питаннях фінансів, адже карта Таро радить бути уважними до деталей і роботи. У першій половині дня можливі непорозуміння, а ввечері краще уникати масштабних покупок, особливо в Інтернеті.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні важливо бути стриманими, адже карта Таро радить контролювати свої емоції і уникати сварок, особливо з близькими. Це сприятливий день для фінансових питань, якщо діяти обдумано.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Це продуктивний день, адже карта Таро рекомендує завершити важливі справи. Незабаром керівництво помітить ваші зусилля, що призведе до гарних змін у кар’єрі.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Палац Жезлів"

Це може бути доленосний день, адже карта Таро говорить про те, що вашим головним союзником може бути ваша інтуїція. Сьогодні ви можете розкрити таємницю або погану людину. Також це сприятливий день для важливих рішень і неочікуваних відкриттів.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

У вашому фінансовому житті можуть бути втрати, але вони будуть тимчасовими. Карта Таро обіцяє прибуток або удачну можливість найближчим часом.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Зірка"

Ви перебуваєте в сприятливому положенні, але для успіху варто бути активними. Карта Таро вказує на перспективні можливості в роботі та особистому житті. Також варто звернути увагу на здоров’я і реагувати на сигнали організму.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Суд"

Це день успішних фінансових рішень, адже карта Таро прогнозує успіх у грошових справах. Можливо доведеться шукати компроміс, щоб не посваритися з близькими.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Цей день може стати поворотним моментом, адже карта Таро радить дослухатися до інтуїції і внутрішнього голоса. Можливо сьогодні ви зустрінете людину, яка зіграє важливу роль у вашій кар’єрі або особистому житті.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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