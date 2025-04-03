Гороскоп по картам Таро на 3 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Расклад на тарологических картах. Фото: Sono Psychic

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 3 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 3 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Солнце"

Это благоприятное время для перемен как внутренних, так и внешних, ведь карта Таро обещает успех и удачу. В личной жизни могут произойти приятные события, укрепление отношений и гармония.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это период стабильности и гармонии, ведь карта Таро обещает теплое общение, приятные встречи и успех в делах. Люди будут обращаться к вам за советом, а в личной жизни будет спокойствие и счастье.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Король Жезлов"

Вы получите неожиданные, но приятные сюрпризы, ведь карта Таро символизирует лидерство. Вы можете встретить людей из прошлого, которые принесут вам важные новости. Возможно вам придется взять на себя ответственность.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Будьте осторожны с эмоциями, поскольку день может быть довольно тяжелым. Карта Таро предупреждает о разочаровании, но не стоит зацикливаться на плохом.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Тройка Денариев"

Сегодня стоит быть осторожными, особенно в вопросах финансов, ведь карта Таро советует быть внимательными к деталям и работе. В первой половине дня возможны недоразумения, а вечером лучше избегать масштабных покупок, особенно в Интернете.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня важно быть сдержанными, ведь карта Таро советует контролировать свои эмоции и избегать ссор, особенно с близкими. Это благоприятный день для финансовых вопросов, если действовать обдуманно.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Это продуктивный день, ведь карта Таро рекомендует завершить важные дела. Вскоре руководство заметит ваши усилия, что приведет к хорошим изменениям в карьере.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Дворец Жезлов"

Это может быть судьбоносный день, ведь карта Таро говорит о том, что вашим главным союзником может быть ваша интуиция. Сегодня вы можете раскрыть тайну или плохого человека. Также это благоприятный день для важных решений и неожиданных открытий.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

В вашей финансовой жизни могут быть потери, но они будут временными. Карта Таро обещает прибыль или удачную возможность в ближайшее время.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Звезда"

Вы находитесь в благоприятном положении, но для успеха стоит быть активными. Карта Таро указывает на перспективные возможности в работе и личной жизни. Также стоит обратить внимание на здоровье и реагировать на сигналы организма.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Суд"

Это день успешных финансовых решений, ведь карта Таро прогнозирует успех в денежных делах. Возможно придется искать компромисс, чтобы не поссориться с близкими.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Этот день может стать поворотным моментом, ведь карта Таро советует прислушаться к интуиции и внутреннему голосу. Возможно сегодня вы встретите человека, который сыграет важную роль в вашей карьере или личной жизни.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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