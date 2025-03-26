Гороскоп на сьогодні, 26 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз тарологов

Жінка, яка розкладає карти Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 26 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 26 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Сьогодні ви відчуєте потужний прилив енергії, адже карта Таро прогнозує стрімкий розвиток подій, зміни або неочікувані новини. Це гарний день для активності та швидких рішень.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Це радісний і гармонійний день, коли карта Таро каже про необхідність спілкування і спільних свят. Сьогодні насолодіться дрібницями і зустріньтеся з друзями.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Світ"

Це етап завершення і гармонії, адже тарологічна карта вказує на внутрішній баланс і досягнення цілей. Сьогодні сприятливий день для закінчення справ, подорожей і роздумів про майбутнє.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Повішений"

Це складний, але важливий день, а карта Таро радить подивитися на ситуацію під іншим кутом. Цей день краще присвятити аналізу, саморозвитку і терпінню.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Вас охопить пристрасть до дій і бажання швидко отримувати результати, адже тарологічна карта символізує стрімкість і амбіції. Також це сприятливий день для коротких поїздок, спорту і активності.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Місяць"

Будьте обережними з емоціями і сумнівами, адже карта Таро попереджає про неясність і тривожні думки. Цей день краще присвятити творчості та пошуку внутрішнього балансу.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Кубків"

Сьогодні ви будете особливо емоційними, але карта Таро радить направляти свої почуття у правильне русло. Це сприятливий день для творчості та важливих розмов.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Денарієв"

Наберіться терплячості, адже тарологічна карта радить почекати відповідного моменту. Це сприятливий день для довгострокового планування і спокійного аналізу ситуації.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Відпочиньте трохи, адже тарологічна карта говорить про тимчасове усамітнення і відновлення сил. Це сприятливий день для відпочинку, читання і роздумів.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Сьогодні ви наповнені рішучістю і прагненням до перемоги, адже карта Таро говорить про зосередженість і цілеспрямованість. Цей день підходить для серйозних розмов і прийняття важливих рішень.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

Ви можете збирати плоди своєї праці, адже карта Таро говорить про фінансову стабільність і задоволення від результатів. Це хороший день для покупок, саморозвитку та інвестицій.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні вам доведеться приймати важливі рішення, а тарологічна карта радить бути чесними і справедливими. Цього дня ви можете отримати відповіді та усвідомити наслідки вчинків у минулому.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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