Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 марта 2025 по Таро arrow

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 марта 2025 по Таро

26 марта 2025 03:20
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 26 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз тарологов
Женщина, которая раскладывает карты Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 26 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 26 марта 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 26 марта.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Сегодня вы почувствуете мощный прилив энергии, ведь карта Таро прогнозирует стремительное развитие событий, изменения или неожиданные новости. Это хороший день для активности и быстрых решений.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Это радостный и гармоничный день, когда карта Таро говорит о необходимости общения и совместных праздников. Сегодня насладитесь мелочами и встретьтесь с друзьями.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Мир"

Это этап завершения и гармонии, ведь тарологическая карта указывает на внутренний баланс и достижение целей. Сегодня благоприятный день для окончания дел, путешествий и размышлений о будущем.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Повешенный"

Это сложный, но важный день, а карта Таро советует посмотреть на ситуацию под другим углом. Этот день лучше посвятить анализу, саморазвитию и терпению.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Вас охватит страсть к действиям и желание быстро получать результаты, ведь тарологическая карта символизирует стремительность и амбиции. Также это благоприятный день для коротких поездок, спорта и активности.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Луна"

Будьте осторожными с эмоциями и сомнениями, ведь карта Таро предупреждает о неясности и тревожных мыслях. Этот день лучше посвятить творчеству и поиску внутреннего баланса.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Кубков"

Сегодня вы будете особенно эмоциональными, но карта Таро советует направлять свои чувства в правильное русло. Это благоприятный день для творчества и важных разговоров.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Денариев"

Наберитесь терпения, ведь тарологическая карта советует подождать подходящего момента. Это благоприятный день для долгосрочного планирования и спокойного анализа ситуации.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Отдохните немного, ведь тарологическая карта говорит о временном уединении и восстановлении сил. Это благоприятный день для отдыха, чтения и размышлений.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня вы наполнены решительностью и стремлением к победе, ведь карта Таро говорит о сосредоточенности и целеустремленности. Этот день подходит для серьезных разговоров и принятия важных решений.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Девятка Денариев"

Вы можете собирать плоды своего труда, ведь карта Таро говорит о финансовой стабильности и удовлетворении от результатов. Это хороший день для покупок, саморазвития и инвестиций.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня вам придется принимать важные решения, а тарологическая карта советует быть честными и справедливыми. В этот день вы можете получить ответы и осознать последствия поступков в прошлом.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь в апреле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака найдут свою любовь до конца марта 2025 года.

Также мы сообщали о том, какой знак Зодиака сорвет джекпот в апреле 2025 года.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака ежедневный гороскоп таро карты
Реклама
Реклама
Реклама