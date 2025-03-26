Гороскоп на сегодня, 26 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз тарологов

Женщина, которая раскладывает карты Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 26 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 26 марта 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 26 марта.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Сегодня вы почувствуете мощный прилив энергии, ведь карта Таро прогнозирует стремительное развитие событий, изменения или неожиданные новости. Это хороший день для активности и быстрых решений.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Это радостный и гармоничный день, когда карта Таро говорит о необходимости общения и совместных праздников. Сегодня насладитесь мелочами и встретьтесь с друзьями.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Мир"

Это этап завершения и гармонии, ведь тарологическая карта указывает на внутренний баланс и достижение целей. Сегодня благоприятный день для окончания дел, путешествий и размышлений о будущем.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Повешенный"

Это сложный, но важный день, а карта Таро советует посмотреть на ситуацию под другим углом. Этот день лучше посвятить анализу, саморазвитию и терпению.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Вас охватит страсть к действиям и желание быстро получать результаты, ведь тарологическая карта символизирует стремительность и амбиции. Также это благоприятный день для коротких поездок, спорта и активности.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Луна"

Будьте осторожными с эмоциями и сомнениями, ведь карта Таро предупреждает о неясности и тревожных мыслях. Этот день лучше посвятить творчеству и поиску внутреннего баланса.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Кубков"

Сегодня вы будете особенно эмоциональными, но карта Таро советует направлять свои чувства в правильное русло. Это благоприятный день для творчества и важных разговоров.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Денариев"

Наберитесь терпения, ведь тарологическая карта советует подождать подходящего момента. Это благоприятный день для долгосрочного планирования и спокойного анализа ситуации.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Отдохните немного, ведь тарологическая карта говорит о временном уединении и восстановлении сил. Это благоприятный день для отдыха, чтения и размышлений.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня вы наполнены решительностью и стремлением к победе, ведь карта Таро говорит о сосредоточенности и целеустремленности. Этот день подходит для серьезных разговоров и принятия важных решений.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Девятка Денариев"

Вы можете собирать плоды своего труда, ведь карта Таро говорит о финансовой стабильности и удовлетворении от результатов. Это хороший день для покупок, саморазвития и инвестиций.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня вам придется принимать важные решения, а тарологическая карта советует быть честными и справедливыми. В этот день вы можете получить ответы и осознать последствия поступков в прошлом.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь в апреле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака найдут свою любовь до конца марта 2025 года.

Также мы сообщали о том, какой знак Зодиака сорвет джекпот в апреле 2025 года.