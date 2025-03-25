Гороскоп на сьогодні, 25 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз тарологов

Жінка, яка тримає карту Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 25 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 25 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Сьогодні ви можете відчути справжню конкуренцію і потребу відстоювати власну точку зору. Тарологічна карта говорить про боротьбу за визнання і доведення своєї компетентності. Можливо хто заздрить вашим успіхам.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Дослухайтеся до своєї інтуїції і не поспішайте з прийняттям рішення, адже карта Таро радить спостерігати за подіями. Щоб не помилитися, обговорюйте свої сумніви з близькими.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні ви можете натрапити на невизначеність та ілюзії, адже тарологічна карта вказує на внутрішнє занепокоєння, яке не дає приймати рішення. Ввечері розслабтеся, займіться медитацією або приділіть час хоббі.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні у вас може завершитися важливий життєвий шлях, адже ця карта Таро вказує на досягнення цілі. Ви можете відчути, що стоїте на одному місці, але настав час вийти із зони комфорту.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це радісний і натхненний день, адже тарологічна карта обіцяє приємні події, нові знайомства і душевне тепло. Можливо ви отримаєте сюрприз, пов’язаний зі спілкуванням або творчістю.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Сьогодні будьте обережними, адже ця карта Таро попереджає про труднощі. Не приймайте поспішних рішень та імпульсивних вчинків.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Відпочиньте і відновіть свої сили, адже ця карта Таро вказує на тимчасове затишшя або навіть неочікувану відпустку. Можливо вам потрібно зупинитися і передивитися власний ритм життя.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Закохані"

Це день, наповнений любов’ю і гармонією, а карта Таро символізує важливі рішення, які пов’язані зі стосунками. Можливо вам доведеться зробити вибір, який вплине на ваше майбутнє.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Король Денарієв"

Зверніть увагу на своє фінансове становище, адже тарологічна карта говорить про стабільність і матеріальне благополуччя. Сьогодні краще не інвестувати в ризиковані проєкти.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день, наповнений неочікуваними поворотами долі, адже тарологічна карта обіцяє зміни в житті. Можливо вам доведеться зробити важливий вибір, який вплине на ваше майбутнє.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Смерть"

Цього дня доведеться пережити трансформацію, адже ця карта Таро символізує завершення одного і початок іншого етапу. Можливо вам доведеться с чимось або кимось розстатися.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Мечів"

Цей день принесе вам ясність думок і нові ідеї, адже карта Таро символізує інтелектуальний прорив і усвідомлення важливої істини. Це сприятливий день для прийняття рішень і початку нових проєктів.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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