Гороскоп на сегодня, 25 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз тарологов

Женщина, которая держит карту Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 25 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 25 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Сегодня вы можете почувствовать настоящую конкуренцию и потребность отстаивать собственную точку зрения. Тарологическая карта говорит о борьбе за признание и доказательство своей компетентности. Возможно кто-то завидует вашим успехам.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Прислушайтесь к своей интуиции и не спешите с принятием решения, ведь карта Таро советует наблюдать за событиями. Чтобы не ошибиться, обсуждайте свои сомнения с близкими.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Луна"

Сегодня вы можете натолкнуться на неопределенность и иллюзии, ведь тарологическая карта указывает на внутреннее беспокойство, которое не дает принимать решения. Вечером расслабьтесь, займитесь медитацией или уделите время хобби.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Мир"

Сегодня у вас может завершиться важный жизненный путь, ведь эта карта Таро указывает на достижение цели. Вы можете почувствовать, что стоите на одном месте, но пришло время выйти из зоны комфорта.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Паж Кубков"

Это радостный и вдохновенный день, ведь тарологическая карта обещает приятные события, новые знакомства и душевное тепло. Возможно вы получите сюрприз, связанный с общением или творчеством.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Сегодня будьте осторожны, ведь эта карта Таро предупреждает о трудностях. Не принимайте поспешных решений и импульсивных поступков.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Отдохните и восстановите свои силы, ведь эта карта Таро указывает на временное затишье или даже неожиданный отпуск. Возможно вам нужно остановиться и пересмотреть собственный ритм жизни.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Влюбленные"

Это день, наполненный любовью и гармонией, а карта Таро символизирует важные решения, которые связаны с отношениями. Возможно вам придется сделать выбор, который повлияет на ваше будущее.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Король Денариев"

Обратите внимание на свое финансовое положение, ведь тарологическая карта говорит о стабильности и материальном благополучии. Сегодня лучше не инвестировать в рискованные проекты.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это день, наполненный неожиданными поворотами судьбы, ведь тарологическая карта обещает перемены в жизни. Возможно вам придется сделать важный выбор, который повлияет на ваше будущее.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Смерть"

В этот день придется пережить трансформацию, ведь эта карта Таро символизирует завершение одного и начало другого этапа. Возможно вам придется с чем-то или кем-то расстаться.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Мечей"

Этот день принесет вам ясность мыслей и новые идеи, ведь карта Таро символизирует интеллектуальный прорыв и осознание важной истины. Это благоприятный день для принятия решений и начала новых проектов.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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