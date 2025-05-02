Гороскоп за картами Таро на 2 травня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 2 травня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 2 травня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 2 травня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні вірте виключно своїм внутрішнім ресурсам і не ображайтеся на оточуючих. Спробуйте не брати участі в напружених діалогах і сконцентруватися на власних пріоритетах.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні оберіть спокійний і помірний темп життя. Це несприятливий день для ділових зустрічей, переговорів і прийняття серйозних рішень, але гарний для роздумів і турботи про здоров’я. Ввечері краще усамітнитися або провести час у колі найближчих людей.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сонце"

Це яскравий день, який потребує емоційної стриманості, адже ви можете відчути втому або роздратування. Знайдіть час на те, щоб відпочити і покращити свій настрій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Суд"

Цей день може вирішити ваше особисте життя — якщо ви самотні, проявіть активність, а якщо у вас є стосунки, приділіть час другій половинці. Також ви можете отримати новини з минулого.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Візьміть ініціативу в свої руки, складіть план і сміливо обговорюйте свої ідеї з колегами. Сьогодні будьте дипломатичними, але не мовчіть.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні відстоюйте свої погляди, особливо в незнайомих ситуаціях. Тарологічна карта радить бути уважними до деталей. Це може бути напружений день, але ви впораєтеся, якщо будете тримати емоції під контролем.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Ця карта Таро символізує перезавантаження і втому і радить зробити паузу, щоб передивитися свій ритм життя. Сьогодні варто подбати про здоров’я і попросити про допомогу, якщо немає змоги впоратися самостійно.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шут"

Відпустіть контроль і дозвольте собі бути спонтанними, адже карта Таро радить бути легкими і креативними. Сьогодні також приділіть час партнеру або сходіть на побачення. Це сприятливий день для відпочинку.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператриця"

Сьогодні у вашому домашньому середовищі можуть бути приємні зміни, адже карта Таро символізує затишок і розвиток. Також цього дня ви можете познайомитися з цікавими людьми.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Світ"

Це день досягнень і гармонії, коли ви відчуєте, що на правильному шляху. Сьогодні успішним буде спілкування і активність.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Палац Жезлів"

Це насичений день, наповнений справами і зустрічами, коли вам варто бути зібраними. Сьогодні краще не заводити нових знайомств, а зосередитися на справах, якими ви вже зайнялися.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Король Мечів"

Сьогодні будьте максимально серйозними в будь-яких обговореннях і переговорах, адже ви можете отримати пропозицію, яку потрібно уважно проаналізувати. Цього дня ви можете закласти фундамент для довгострокових змін.

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку будуть успішними в травні 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, в якого знака Зодіаку зміниться життя в травні 2025 року.

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку Всесвіт надішле важливий знак у травні 2025 року за Таро.