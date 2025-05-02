Гороскоп по картам Таро на 2 мая 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 2 мая 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 2 мая 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня верьте исключительно своим внутренним ресурсам и не обижайтесь на окружающих. Попробуйте не участвовать в напряженных диалогах и сконцентрироваться на собственных приоритетах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Удержание"

Сегодня выберите спокойный и умеренный темп жизни. Это неблагоприятный день для деловых встреч, переговоров и принятия серьезных решений, но хороший для размышлений и заботы о здоровье. Вечером лучше уединиться или провести время в кругу самых близких людей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Солнце"

Это яркий день, который требует эмоциональной сдержанности, ведь вы можете почувствовать усталость или раздражение. Найдите время на то, чтобы отдохнуть и улучшить свое настроение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Суд"

Этот день может решить вашу личную жизнь — если вы одиноки, проявите активность, а если у вас есть отношения, уделите время второй половинке. Также вы можете получить новости из прошлого.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Возьмите инициативу в свои руки, составьте план и смело обсуждайте свои идеи с коллегами. Сегодня будьте дипломатичными, но не молчите.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня отстаивайте свои взгляды, особенно в незнакомых ситуациях. Тарологическая карта советует быть внимательными к деталям. Это может быть напряженный день, но вы справитесь, если будете держать эмоции под контролем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Эта карта Таро символизирует перезагрузку и усталость и советует сделать паузу, чтобы пересмотреть свой ритм жизни. Сегодня стоит позаботиться о здоровье и попросить о помощи, если нет возможности справиться самостоятельно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шут"

Отпустите контроль и позвольте себе быть спонтанными, ведь карта Таро советует быть легкими и креативными. Сегодня также уделите время партнеру или сходите на свидание. Это благоприятный день для отдыха.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Императрица"

Сегодня в вашей домашней среде могут быть приятные перемены, ведь карта Таро символизирует уют и развитие. Также в этот день вы можете познакомиться с интересными людьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Мир"

Это день достижений и гармонии, когда вы почувствуете, что на правильном пути. Сегодня успешным будет общение и активность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Дворец Жезлов"

Это насыщенный день, наполненный делами и встречами, когда вам стоит быть собранными. Сегодня лучше не заводить новых знакомств, а сосредоточиться на делах, которыми вы уже занялись.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Король Мечей"

Сегодня будьте максимально серьезными в любых обсуждениях и переговорах, ведь вы можете получить предложение, которое нужно внимательно проанализировать. В этот день вы можете заложить фундамент для долгосрочных изменений.

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