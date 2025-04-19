Гороскоп за картами Таро на 19 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 19 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 19 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні вам доведеться зробити важкий вибір, насамперед, в особистому житті, адже карта Таро радить передивитися минуле, визнати помилки і йти у майбутнє. Цього дня ви можете відчути, що "застрягли" в емоційному плані, але поговоріть з партнером або близькою людиною.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це енергійний день, а карта Таро радить діяти сміливо. Це гарний час для початку нових проєктів і підписання угод. Довіряйте власним імпульсам, щоб досягти потрібних результатів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це день полегшення і стабільності, адже карта Таро символізує завершення важкого і перехід у гармонійний період. У сім’ї можуть бути позитивні зміни, свята, зустрічі або приємні неочікуваності.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Сьогодні варто бути особливо уважними, адже карта Таро вказує на перезавантаження як фізичне, так і емоційне. Цього дня варто бути сконцентрованими, адже можна впустити важливі знаки. Зверніться по допомогу до близьких і відпочиньте.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Шістка Денарієв"

Цей день буде пов’язаний з питаннями справедливості та обміну, а карта Таро каже, що ви можете відчувати себе недооціненими. Але саме в цей момент ви можете отримати заслужену підтримку у вигляді грошей або неочікуваних подарунків.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Сьогодні ваше життя може неочікувано змінитися, адже карта Таро прогнозує емоційні "гойдалки", зустрічі, зізнання або романтичні імпульси. Але цього дня варто бути гнучкими і не приймати поспішних рішень.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Ранок може початися з внутрішнього дискомфорту і сумнівів, а карта Таро вказує на боротьбу і радить не приймати поспішних рішень. Сьогодні краще не робити кардинальних кроків.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Зупиніться і відпочиньте трохи, адже карта Таро радить відновитися. Вам вдасться подолати труднощі, але сьогодні краще побути наодинці.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Смерть"

Цей день може стати поворотним, адже карта Таро попереджає про закінчення одного і початок іншого етапу. Вам вдасться позбутися чогось того, що вам заважає, від чого вам стане легше. Сьогодні ви можете почати нове життя.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Цей день може бути емоційно насиченим і святковим, адже карта Таро вказує на здійснення бажань і радість. Це гарний час для переоцінки цінностей, коли варто приділити увагу собі та близьким людям.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шут"

Це день, наповнений неочікуваностями, адже карта Таро символізує радість і початок нових пригод. Але будьте обережні, особливо з грошима або обіцянками.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні на вашому шляху будуть випробування на зрілість і внутрішню чесність, а карта Таро потребує від вас відповідальності за вчинки з минулого. Цей день підходить для закінчення нових проєктів і прийняття зрілих рішень.

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