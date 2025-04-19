Гороскоп за картами Таро на 19 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 квітня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 19 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 19 квітня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 19 квітня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Закохані"
Сьогодні вам доведеться зробити важкий вибір, насамперед, в особистому житті, адже карта Таро радить передивитися минуле, визнати помилки і йти у майбутнє. Цього дня ви можете відчути, що "застрягли" в емоційному плані, але поговоріть з партнером або близькою людиною.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Це енергійний день, а карта Таро радить діяти сміливо. Це гарний час для початку нових проєктів і підписання угод. Довіряйте власним імпульсам, щоб досягти потрібних результатів.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Це день полегшення і стабільності, адже карта Таро символізує завершення важкого і перехід у гармонійний період. У сім’ї можуть бути позитивні зміни, свята, зустрічі або приємні неочікуваності.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Десятка Жезлів"
Сьогодні варто бути особливо уважними, адже карта Таро вказує на перезавантаження як фізичне, так і емоційне. Цього дня варто бути сконцентрованими, адже можна впустити важливі знаки. Зверніться по допомогу до близьких і відпочиньте.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Шістка Денарієв"
Цей день буде пов’язаний з питаннями справедливості та обміну, а карта Таро каже, що ви можете відчувати себе недооціненими. Але саме в цей момент ви можете отримати заслужену підтримку у вигляді грошей або неочікуваних подарунків.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Лицар Кубків"
Сьогодні ваше життя може неочікувано змінитися, адже карта Таро прогнозує емоційні "гойдалки", зустрічі, зізнання або романтичні імпульси. Але цього дня варто бути гнучкими і не приймати поспішних рішень.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "П’ятірка Мечів"
Ранок може початися з внутрішнього дискомфорту і сумнівів, а карта Таро вказує на боротьбу і радить не приймати поспішних рішень. Сьогодні краще не робити кардинальних кроків.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Четвірка Мечів"
Зупиніться і відпочиньте трохи, адже карта Таро радить відновитися. Вам вдасться подолати труднощі, але сьогодні краще побути наодинці.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Смерть"
Цей день може стати поворотним, адже карта Таро попереджає про закінчення одного і початок іншого етапу. Вам вдасться позбутися чогось того, що вам заважає, від чого вам стане легше. Сьогодні ви можете почати нове життя.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Дев’ятка Кубків"
Цей день може бути емоційно насиченим і святковим, адже карта Таро вказує на здійснення бажань і радість. Це гарний час для переоцінки цінностей, коли варто приділити увагу собі та близьким людям.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Шут"
Це день, наповнений неочікуваностями, адже карта Таро символізує радість і початок нових пригод. Але будьте обережні, особливо з грошима або обіцянками.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Правосуддя"
Сьогодні на вашому шляху будуть випробування на зрілість і внутрішню чесність, а карта Таро потребує від вас відповідальності за вчинки з минулого. Цей день підходить для закінчення нових проєктів і прийняття зрілих рішень.
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