Гороскоп по картам Таро на 19 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 19 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 19 апреля 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 19 апреля.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня вам придется сделать трудный выбор, прежде всего, в личной жизни, ведь карта Таро советует пересмотреть прошлое, признать ошибки и идти в будущее. В этот день вы можете почувствовать, что "застряли" в эмоциональном плане, но поговорите с партнером или близким человеком.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это энергичный день, а карта Таро советует действовать смело. Это хорошее время для начала новых проектов и подписания соглашений. Доверяйте собственным импульсам, чтобы достичь нужных результатов.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это день облегчения и стабильности, ведь карта Таро символизирует завершение трудного и переход в гармоничный период. В семье могут быть позитивные изменения, праздники, встречи или приятные неожиданности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Сегодня стоит быть особенно внимательными, ведь карта Таро указывает на перезагрузку как физическую, так и эмоциональную. В этот день стоит быть сконцентрированными, ведь можно упустить важные знаки. Обратитесь за помощью к близким и отдохните.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Шестерка Денариев"

Этот день будет связан с вопросами справедливости и обмена, а карта Таро говорит, что вы можете чувствовать себя недооцененными. Но именно в этот момент вы можете получить заслуженную поддержку в виде денег или неожиданных подарков.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Сегодня ваша жизнь может неожиданно измениться, ведь карта Таро прогнозирует эмоциональные "качели", встречи, признания или романтические импульсы. Но в этот день стоит быть гибкими и не принимать поспешных решений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Утро может начаться с внутреннего дискомфорта и сомнений, а карта Таро указывает на борьбу и советует не принимать поспешных решений. Сегодня лучше не делать кардинальных шагов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Остановитесь и отдохните немного, ведь карта Таро советует восстановиться. Вам удастся преодолеть трудности, но сегодня лучше побыть наедине.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Смерть"

Этот день может стать поворотным, ведь карта Таро предупреждает об окончании одного и начале другого этапа. Вам удастся избавиться от чего-то того, что вам мешает, от чего вам станет легче. Сегодня вы можете начать новую жизнь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Этот день может быть эмоционально насыщенным и праздничным, ведь карта Таро указывает на исполнение желаний и радость. Это хорошее время для переоценки ценностей, когда стоит уделить внимание себе и близким людям.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шут"

Это день, наполненный неожиданностями, ведь карта Таро символизирует радость и начало новых приключений. Но будьте осторожны, особенно с деньгами или обещаниями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня на вашем пути будут испытания на зрелость и внутреннюю честность, а карта Таро потребует от вас ответственности за поступки из прошлого. Этот день подходит для окончания новых проектов и принятия зрелых решений.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в апреле 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какой знак Зодиака найдет новую работу в апреле 2025 года.

Также мы сообщали о том, какому знаку Зодиака стоит позаботиться о себе в апреле 2025 года по Таро.