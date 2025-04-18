Гороскоп за картами Таро на 18 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 квітня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 18 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 18 квітня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 18 квітня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Імператриця"
Цей день буде успішним, особливо в плані фінансів, адже карта Таро символізує родючість і матеріальну реалізацію. Будь-які ризиковані, але обдумані кроки будуть вигідними і корисними. В особистому житті, особливо жінок, можуть бути приємні сюрпризи.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Правосуддя"
Цей день варто провести в тиші, щоб прийняти правильне рішення і обдумати свої вчинки. Зверніть увагу на втому, яка у вас накопичилася, і дослухайтеся до внутрішнього голосу.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Двійка Жезлів"
Це день неоднозначних емоцій і коливань, а карта Таро говорить про планування і вибір між двох шляхів. Сьогодні можливе тимчасове погіршення стану, але ввечері в спілкуванні з близькими буде гармонія.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Лицар Жезлів"
Зберігайте уважність і зібраність, адже карта Таро символізує можливі сплески активності. Ви можете зіштовхнутися із брехнею або необдуманими витратами, особливо в Інтернеті або в інвестиціях. Але тарологи радять провести цей день у спокої і в компанії близьких людей.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Сьогодні варто бути максимально привабливими, адже карта Таро вказує на день союзів, зізнань і теплих зустрічей. Цього дня ви можете отримати пропозиції про співпрацю, завести нові перспективні контакти або піти на романтичне побачення.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Зранку можуть бути сварки, непорозуміння або погані новини, але карта Таро символізує надію і ніжність. Ввечері може відбутися приємна подія, яка стосується особистого життя або творчості. Також це сприятливий день для саморозвитку і турботи про себе.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Двійка Денарієв"
Сьогодні доведеться балансувати між кількома задачами, адже карта Таро символізує зміни і невизначеність. Цього дня вам доведеться прикласти зусилля, щоб впоратися з тиском і зробити все своєчасно. Також можуть знадобитися неочікувані грошові вкладення.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Паж Денарієв"
Уважно ставтеся до пропозицій, особливо тих, які стосуються заробітків або навчання, адже карта Таро дає шанс зробити перший крок до нового рівня. Ви можете поговорити з близькою людиною, щоб все вирішити, і почати новий проєкт.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Сімка Мечів"
Сьогодні у вашому особистому житті можуть бути зміни, але карта Таро радить бути чесними, насамперед, із самим собою. Самотні Стрільці можуть зустріти людину, яка зіграє велику роль у їхній долі. Також у вас можуть бути неочікувані розмови або емоційні рішення.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Король Мечів"
Сьогодні вам доведеться увімкнути аналітичний розум, адже карта Таро символізує владу і жорсткі рішення. Можливо вам доведеться передивитися стосунки з певними людьми і відмовитися від ілюзій. Також це сприятливий день для стратегій і будування меж.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Палац Кубкыв"
Це емоційний день, але карта Таро не радить поспішати з висновками, особливо в роботі та стосунках з колегами. Це гарний час для творчості, самовираження, усамітнення і спілкування з близькими.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Дама Мечів"
Сьогодні варто бути раціональними і зберігати ясність мислення, адже карта Таро символізує інтелект і чесність. Також це сприятливий день для початку нового проєкта.
Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти в квітні 2025 року за Таро.
Раніше ми розповідали про те, який знак Зодіаку знайде нову роботу в квітні 2025 року.
Також ми повідомляли про те, якому знаку Зодіака варто подбати про себе в квітні 2025 року за Таро.
Читайте Новини.LIVE!