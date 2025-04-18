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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 квітня 2025 за Таро

18 квітня 2025 05:20
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп за картами Таро на 18 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Три карти Таро на столі. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 18 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 18 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Імператриця"

Цей день буде успішним, особливо в плані фінансів, адже карта Таро символізує родючість і матеріальну реалізацію. Будь-які ризиковані, але обдумані кроки будуть вигідними і корисними. В особистому житті, особливо жінок, можуть бути приємні сюрпризи.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Правосуддя"

Цей день варто провести в тиші, щоб прийняти правильне рішення і обдумати свої вчинки. Зверніть увагу на втому, яка у вас накопичилася, і дослухайтеся до внутрішнього голосу.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Це день неоднозначних емоцій і коливань, а карта Таро говорить про планування і вибір між двох шляхів. Сьогодні можливе тимчасове погіршення стану, але ввечері в спілкуванні з близькими буде гармонія.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Зберігайте уважність і зібраність, адже карта Таро символізує можливі сплески активності. Ви можете зіштовхнутися із брехнею або необдуманими витратами, особливо в Інтернеті або в інвестиціях. Але тарологи радять провести цей день у спокої і в компанії близьких людей.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні варто бути максимально привабливими, адже карта Таро вказує на день союзів, зізнань і теплих зустрічей. Цього дня ви можете отримати пропозиції про співпрацю, завести нові перспективні контакти або піти на романтичне побачення.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Зранку можуть бути сварки, непорозуміння або погані новини, але карта Таро символізує надію і ніжність. Ввечері може відбутися приємна подія, яка стосується особистого життя або творчості. Також це сприятливий день для саморозвитку і турботи про себе.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Сьогодні доведеться балансувати між кількома задачами, адже карта Таро символізує зміни і невизначеність. Цього дня вам доведеться прикласти зусилля, щоб впоратися з тиском і зробити все своєчасно. Також можуть знадобитися неочікувані грошові вкладення.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Денарієв"

Уважно ставтеся до пропозицій, особливо тих, які стосуються заробітків або навчання, адже карта Таро дає шанс зробити перший крок до нового рівня. Ви можете поговорити з близькою людиною, щоб все вирішити, і почати новий проєкт.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Сьогодні у вашому особистому житті можуть бути зміни, але карта Таро радить бути чесними, насамперед, із самим собою. Самотні Стрільці можуть зустріти людину, яка зіграє велику роль у їхній долі. Також у вас можуть бути неочікувані розмови або емоційні рішення.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Мечів"

Сьогодні вам доведеться увімкнути аналітичний розум, адже карта Таро символізує владу і жорсткі рішення. Можливо вам доведеться передивитися стосунки з певними людьми і відмовитися від ілюзій. Також це сприятливий день для стратегій і будування меж.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Палац Кубкыв"

Це емоційний день, але карта Таро не радить поспішати з висновками, особливо в роботі та стосунках з колегами. Це гарний час для творчості, самовираження, усамітнення і спілкування з близькими.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дама Мечів"

Сьогодні варто бути раціональними і зберігати ясність мислення, адже карта Таро символізує інтелект і чесність. Також це сприятливий день для початку нового проєкта.

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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