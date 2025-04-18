Гороскоп по картам Таро на 18 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 апреля 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 18 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 18 апреля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 18 апреля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Императрица"
Этот день будет успешным, особенно в плане финансов, ведь карта Таро символизирует плодородие и материальную реализацию. Любые рискованные, но обдуманные шаги будут выгодными и полезными. В личной жизни, особенно женщин, могут быть приятные сюрпризы.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Правосудие"
Этот день стоит провести в тишине, чтобы принять правильное решение и обдумать свои поступки. Обратите внимание на усталость, которая у вас накопилась, и прислушайтесь к внутреннему голосу.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Двойка Жезлов"
Это день неоднозначных эмоций и колебаний, а карта Таро говорит о планировании и выборе между двух путей. Сегодня возможно временное ухудшение состояния, но вечером в общении с близкими будет гармония.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Рыцарь Жезлов"
Сохраняйте внимательность и собранность, ведь карта Таро символизирует возможные всплески активности. Вы можете столкнуться с ложью или необдуманными тратами, особенно в Интернете или в инвестициях. Но тарологи советуют провести этот день в спокойствии и в компании близких людей.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Двойка Кубков"
Сегодня стоит быть максимально привлекательными, ведь карта Таро указывает на день союзов, признаний и теплых встреч. В этот день вы можете получить предложения о сотрудничестве, завести новые перспективные контакты или пойти на романтическое свидание.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Паж Кубков"
Утром могут быть ссоры, недоразумения или плохие новости, но карта Таро символизирует надежду и нежность. Вечером может произойти приятное событие, которое касается личной жизни или творчества. Также это благоприятный день для саморазвития и заботы о себе.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Сегодня придется балансировать между несколькими задачами, ведь карта Таро символизирует перемены и неопределенность. В этот день вам придется приложить усилия, чтобы справиться с давлением и сделать все вовремя. Также могут понадобиться неожиданные денежные вложения.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Паж Денариев"
Внимательно относитесь к предложениям, особенно тем, которые касаются заработков или обучения, ведь карта Таро дает шанс сделать первый шаг к новому уровню. Вы можете поговорить с близким человеком, чтобы все решить, и начать новый проект.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Семерка Мечей"
Сегодня в вашей личной жизни могут быть перемены, но карта Таро советует быть честными, прежде всего, с самим собой. Одинокие Стрельцы могут встретить человека, который сыграет большую роль в их судьбе. Также у вас могут быть неожиданные разговоры или эмоциональные решения.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Король Мечей"
Сегодня вам придется включить аналитический ум, ведь карта Таро символизирует власть и жесткие решения. Возможно вам придется пересмотреть отношения с определенными людьми и отказаться от иллюзий. Также это благоприятный день для стратегий и строения границ.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Дворец Кубков"
Это эмоциональный день, но карта Таро не советует спешить с выводами, особенно в работе и отношениях с коллегами. Это хорошее время для творчества, самовыражения, уединения и общения с близкими.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Дама Мечей"
Сегодня стоит быть рациональными и сохранять ясность мышления, ведь карта Таро символизирует интеллект и честность. Также это благоприятный день для начала нового проекта.
Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в апреле 2025 года по Таро.
Ранее мы рассказывали о том, какой знак Зодиака найдет новую работу в апреле 2025 года.
Также мы сообщали о том, какому знаку Зодиака стоит позаботиться о себе в апреле 2025 года по Таро.
Читайте Новини.LIVE!