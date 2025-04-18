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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 апреля 2025 по Таро

18 апреля 2025 05:20
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп по картам Таро на 18 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Три карты Таро на столе. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 18 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 18 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Императрица"

Этот день будет успешным, особенно в плане финансов, ведь карта Таро символизирует плодородие и материальную реализацию. Любые рискованные, но обдуманные шаги будут выгодными и полезными. В личной жизни, особенно женщин, могут быть приятные сюрпризы.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Правосудие"

Этот день стоит провести в тишине, чтобы принять правильное решение и обдумать свои поступки. Обратите внимание на усталость, которая у вас накопилась, и прислушайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Это день неоднозначных эмоций и колебаний, а карта Таро говорит о планировании и выборе между двух путей. Сегодня возможно временное ухудшение состояния, но вечером в общении с близкими будет гармония.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Сохраняйте внимательность и собранность, ведь карта Таро символизирует возможные всплески активности. Вы можете столкнуться с ложью или необдуманными тратами, особенно в Интернете или в инвестициях. Но тарологи советуют провести этот день в спокойствии и в компании близких людей.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодня стоит быть максимально привлекательными, ведь карта Таро указывает на день союзов, признаний и теплых встреч. В этот день вы можете получить предложения о сотрудничестве, завести новые перспективные контакты или пойти на романтическое свидание.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Утром могут быть ссоры, недоразумения или плохие новости, но карта Таро символизирует надежду и нежность. Вечером может произойти приятное событие, которое касается личной жизни или творчества. Также это благоприятный день для саморазвития и заботы о себе.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Сегодня придется балансировать между несколькими задачами, ведь карта Таро символизирует перемены и неопределенность. В этот день вам придется приложить усилия, чтобы справиться с давлением и сделать все вовремя. Также могут понадобиться неожиданные денежные вложения.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Денариев"

Внимательно относитесь к предложениям, особенно тем, которые касаются заработков или обучения, ведь карта Таро дает шанс сделать первый шаг к новому уровню. Вы можете поговорить с близким человеком, чтобы все решить, и начать новый проект.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Сегодня в вашей личной жизни могут быть перемены, но карта Таро советует быть честными, прежде всего, с самим собой. Одинокие Стрельцы могут встретить человека, который сыграет большую роль в их судьбе. Также у вас могут быть неожиданные разговоры или эмоциональные решения.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Мечей"

Сегодня вам придется включить аналитический ум, ведь карта Таро символизирует власть и жесткие решения. Возможно вам придется пересмотреть отношения с определенными людьми и отказаться от иллюзий. Также это благоприятный день для стратегий и строения границ.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Дворец Кубков"

Это эмоциональный день, но карта Таро не советует спешить с выводами, особенно в работе и отношениях с коллегами. Это хорошее время для творчества, самовыражения, уединения и общения с близкими.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дама Мечей"

Сегодня стоит быть рациональными и сохранять ясность мышления, ведь карта Таро символизирует интеллект и честность. Также это благоприятный день для начала нового проекта.

Гороскоп на 18 апреля для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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