Гороскоп за картами Таро на 17 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння двох жінок на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 17 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 17 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Зробіть паузу і не звертайте увагу на неудачі, адже незабаром все зміниться, оскільки карта Таро обіцяє багато позитивних змін. На вашому шляху з'являться випробування, а в долі можуть бути різкі повороти.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні варто бути терплячими, адже карта Таро радить не поспішати, особливо в особистих справах і фінансових рішеннях. Зверніть увагу на деталі, які приховують істину.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Карта Таро попереджає про період, який може здатися сумним або ізольованим. Ви можете відчути себе самотніми, але незабаром у вашому житті з’явиться людина, яка змінить ваше життя.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Ви отримаєте важливу новину, яка призведе до неочікуваного відкриття, адже карта Таро символізує боротьбу за власні ідеї і особисті межі. Можливості, які з’являться у вас найближчим часом, можуть зробити вас успішними, якщо ви їх не будете ігнорувати.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

Карта Таро попереджає про загрозу матеріального благополуччя, тому зараз краще передивитися свої плани і уникати непотрібних витрат. Це сприятливий час для дисципліни і відповідальності.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Ця карта Таро символізує перехід і звільнення. Якщо ви зіштовхнулися із затримками або перешкодами, не хвилюйтеся, адже це тимчасово. Сьогодні вам можуть запропонувати допомогу, тому не ігноруйте це. Можливо у вас з’явиться шанс почати все з початку.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Цей день буде родючим, адже карта Таро символізує завершення і достаток. Це гарний момент для зміцнення сім’ї, реалізації проєктів і насолоди від життя, а також для фінансових рішень і планів на майбутнє.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

Це яскрава і могутня карта Таро, яка приносить успіх і енергію. Сьогодні краще бути рішучими і захищати точку зору. Це сприятливий день для відвертих розмов, зізнань і відкритих дій.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Ця карта Таро обіцяє внутрішню боротьбу і важливість зробити вибір. Цей період може бути як спокійним, так і дуже емоційним. Не звертайте увагу на внутрішню критику і дослухайтеся до себе.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Ця карта обіцяє початок чогось нового у матеріальному плані — це може бути проєкт, робота або покупка. Ви можете зіштовхнутися з труднощами, але у вас є сили впоратися з ними. Цей день може стати точкою фінансового росту або професійного зізнання.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шут"

Це незвичайний день, адже ви захочете все змінити і вирушити у нову пригоду. Можливо оточуючі не будуть вас розуміти і навіть знущатися з вас, але не звертайте на це увагу. Також впродовж дня ви можете отримати важливе повідомлення або знак, який вкаже вам шлях.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Диявол"

Це потужна і неоднозначна карта, яка вказує на внутрішню залежність та ілюзії. Можливо у вашому житті виникне ситуація, де потрібно бути розкрити правду або визнати свої слабкості. Сьогодні може початися звільнення від того, що вже давно не дає вам рухатися вперед.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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