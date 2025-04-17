Гороскоп по картам Таро на 17 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание двух женщин на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 17 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 17 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сделайте паузу и не обращайте внимание на неудачи, ведь вскоре все изменится, поскольку карта Таро обещает много позитивных изменений. На вашем пути появятся испытания, а в судьбе могут быть резкие повороты.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Удержание"

Сегодня стоит быть терпеливыми, ведь карта Таро советует не спешить, особенно в личных делах и финансовых решениях. Обратите внимание на детали, которые скрывают истину.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Карта Таро предупреждает о периоде, который может показаться печальным или изолированным. Вы можете почувствовать себя одинокими, но вскоре в вашей жизни появится человек, который изменит вашу жизнь.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Вы получите важную новость, которая приведет к неожиданному открытию, ведь карта Таро символизирует борьбу за собственные идеи и личные границы. Возможности, которые появятся у вас в ближайшее время, могут сделать вас успешными, если вы их не будете игнорировать.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Девятка Денариев"

Карта Таро предупреждает об угрозе материального благополучия, поэтому сейчас лучше пересмотреть свои планы и избегать ненужных трат. Это благоприятное время для дисциплины и ответственности.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Эта карта Таро символизирует переход и освобождение. Если вы столкнулись с задержками или препятствиями, не волнуйтесь, ведь это временно. Сегодня вам могут предложить помощь, поэтому не игнорируйте это. Возможно у вас появится шанс начать все с начала.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Десятка Денариев"

Этот день будет плодородным, ведь карта Таро символизирует завершение и достаток. Это хороший момент для укрепления семьи, реализации проектов и наслаждения от жизни, а также для финансовых решений и планов на будущее.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Солнце"

Это яркая и могущественная карта Таро, которая приносит успех и энергию. Сегодня лучше быть решительными и защищать точку зрения. Это благоприятный день для откровенных разговоров, признаний и открытых действий.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Эта карта Таро обещает внутреннюю борьбу и важность сделать выбор. Этот период может быть как спокойным, так и очень эмоциональным. Не обращайте внимание на внутреннюю критику и прислушивайтесь к себе.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Денариев"

Эта карта обещает начало чего-то нового в материальном плане — это может быть проект, работа или покупка. Вы можете столкнуться с трудностями, но у вас есть силы справиться с ними. Этот день может стать точкой финансового роста или профессионального признания.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шут"

Это необычный день, ведь вы захотите все изменить и отправиться в новое приключение. Возможно окружающие не будут вас понимать и даже издеваться над вами, но не обращайте на это внимание. Также в течение дня вы можете получить важное сообщение или знак, который укажет вам путь.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дьявол"

Это мощная и неоднозначная карта, которая указывает на внутреннюю зависимость и иллюзии. Возможно в вашей жизни возникнет ситуация, где нужно быть раскрыть правду или признать свои слабости. Сегодня может начаться освобождение от того, что уже давно не дает вам двигаться вперед.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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