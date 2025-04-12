Гороскоп за картами Таро на 12 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка мішає карти Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 12 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 12 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг"

Цей день наповнений енергією реалізації, коли ви можете з легкістю втілити в життя всі свої плани. Сьогодні ваша інтуїція буде особливо сильною, тому дослухайтеся до неї.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Цей день може принести вам як радість, так і втому. Обов’язки на роботі можуть накопичитися, через що ви почнете втомлюватися, а ваш настрій і здоров’я — погіршуватися. Сьогодні не варто переїдати і вживати гострі страви. Вечір проведіть з дорогими людьми.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вежа"

Цей день може початися з неочікуваностей. Можливо вам запропонують змінити роботу або взяти на себе нову роль. Але не панікуйте, адже ці зміни можуть стати поштовхом до росту.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Сьогодні ваші плани можуть змінюватися, але це не привід засмучуватися. Навіть якщо на душі неспокійно, зберігайте внутрішню рівновагу і приділяйте собі увагу.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день буде джерелом радості та тепла, а карта Таро радить не відмовлятися від відпочинку заради відновлення сил. Сьогодні краще прогулятися, провести час із сім’єю і зайнятися творчістю.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні у вас може відбутися доленосна зустріч або ви приймете важливе рішення в особистому житті. Також можливо вам потрібно буде зробити вибір між розумом і серцем.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні варто усамітнитися і звернути увагу на фізичне та емоційне здоров’я. Це ідеальний день для внутрішньої роботи, детокса, медитації або звичайного відпочинку.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це емоційно насичений день, а карта Таро радить бути відкритими і щирими, особливо в стосунках. Сьогодні можливі неочікувані витрати, тому краще бути обережними у фінансах.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день можливостей, адже події сьогодні будуть розвертатися стрімко, і ви потрапите туди, куди треба. Особливо успішними будуть справи, пов’язані з колективною роботою і переговорами. Також це сприятливий день для подорожей або початку нового проєкта.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Початок цього дня може бути напруженим, але потім ситуація стабілізується, і ви розслабитеся. Карта Таро радить сьогодні довіритися інтуїції. Ввечері краще відпочити, а сни цієї ночі можуть бути важливими.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні ви можете відчути прилив надії і натхнення, а карта Таро вказує на відновлення після важкого періоду. Зранку краще планувати, візуалізувати цілі та просто отримувати задоволення.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта таро "Дама Денарієв"

Це активний день, наповнений справами, в які потрібно бути сконцентрованими. На вашому шляху можуть виникнути дрібні труднощі, але вони не будуть перешкодами. Потіште себе наприкінці дня, щоб відновити енергію.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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