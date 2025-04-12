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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 квітня 2025 за Таро

12 квітня 2025 05:20
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп за картами Таро на 12 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Жінка, яка мішає карти Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 12 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 12 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Маг"

Цей день наповнений енергією реалізації, коли ви можете з легкістю втілити в життя всі свої плани. Сьогодні ваша інтуїція буде особливо сильною, тому дослухайтеся до неї.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Цей день може принести вам як радість, так і втому. Обов’язки на роботі можуть накопичитися, через що ви почнете втомлюватися, а ваш настрій і здоров’я — погіршуватися. Сьогодні не варто переїдати і вживати гострі страви. Вечір проведіть з дорогими людьми.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Вежа"

Цей день може початися з неочікуваностей. Можливо вам запропонують змінити роботу або взяти на себе нову роль. Але не панікуйте, адже ці зміни можуть стати поштовхом до росту.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Сьогодні ваші плани можуть змінюватися, але це не привід засмучуватися. Навіть якщо на душі неспокійно, зберігайте внутрішню рівновагу і приділяйте собі увагу.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день буде джерелом радості та тепла, а карта Таро радить не відмовлятися від відпочинку заради відновлення сил. Сьогодні краще прогулятися, провести час із сім’єю і зайнятися творчістю.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні у вас може відбутися доленосна зустріч або ви приймете важливе рішення в особистому житті. Також можливо вам потрібно буде зробити вибір між розумом і серцем.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні варто усамітнитися і звернути увагу на фізичне та емоційне здоров’я. Це ідеальний день для внутрішньої роботи, детокса, медитації або звичайного відпочинку.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це емоційно насичений день, а карта Таро радить бути відкритими і щирими, особливо в стосунках. Сьогодні можливі неочікувані витрати, тому краще бути обережними у фінансах.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день можливостей, адже події сьогодні будуть розвертатися стрімко, і ви потрапите туди, куди треба. Особливо успішними будуть справи, пов’язані з колективною роботою і переговорами. Також це сприятливий день для подорожей або початку нового проєкта.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Початок цього дня може бути напруженим, але потім ситуація стабілізується, і ви розслабитеся. Карта Таро радить сьогодні довіритися інтуїції. Ввечері краще відпочити, а сни цієї ночі можуть бути важливими.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Сьогодні ви можете відчути прилив надії і натхнення, а карта Таро вказує на відновлення після важкого періоду. Зранку краще планувати, візуалізувати цілі та просто отримувати задоволення.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта таро "Дама Денарієв"

Це активний день, наповнений справами, в які потрібно бути сконцентрованими. На вашому шляху можуть виникнути дрібні труднощі, але вони не будуть перешкодами. Потіште себе наприкінці дня, щоб відновити енергію.

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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