Гороскоп за картами Таро на 12 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 квітня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 12 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 12 квітня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 12 квітня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Маг"
Цей день наповнений енергією реалізації, коли ви можете з легкістю втілити в життя всі свої плани. Сьогодні ваша інтуїція буде особливо сильною, тому дослухайтеся до неї.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Цей день може принести вам як радість, так і втому. Обов’язки на роботі можуть накопичитися, через що ви почнете втомлюватися, а ваш настрій і здоров’я — погіршуватися. Сьогодні не варто переїдати і вживати гострі страви. Вечір проведіть з дорогими людьми.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Вежа"
Цей день може початися з неочікуваностей. Можливо вам запропонують змінити роботу або взяти на себе нову роль. Але не панікуйте, адже ці зміни можуть стати поштовхом до росту.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Двійка Денарієв"
Сьогодні ваші плани можуть змінюватися, але це не привід засмучуватися. Навіть якщо на душі неспокійно, зберігайте внутрішню рівновагу і приділяйте собі увагу.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сонце"
Цей день буде джерелом радості та тепла, а карта Таро радить не відмовлятися від відпочинку заради відновлення сил. Сьогодні краще прогулятися, провести час із сім’єю і зайнятися творчістю.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Закохані"
Сьогодні у вас може відбутися доленосна зустріч або ви приймете важливе рішення в особистому житті. Також можливо вам потрібно буде зробити вибір між розумом і серцем.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Відлюдник"
Сьогодні варто усамітнитися і звернути увагу на фізичне та емоційне здоров’я. Це ідеальний день для внутрішньої роботи, детокса, медитації або звичайного відпочинку.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Паж Кубків"
Це емоційно насичений день, а карта Таро радить бути відкритими і щирими, особливо в стосунках. Сьогодні можливі неочікувані витрати, тому краще бути обережними у фінансах.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Це день можливостей, адже події сьогодні будуть розвертатися стрімко, і ви потрапите туди, куди треба. Особливо успішними будуть справи, пов’язані з колективною роботою і переговорами. Також це сприятливий день для подорожей або початку нового проєкта.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Початок цього дня може бути напруженим, але потім ситуація стабілізується, і ви розслабитеся. Карта Таро радить сьогодні довіритися інтуїції. Ввечері краще відпочити, а сни цієї ночі можуть бути важливими.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Зірка"
Сьогодні ви можете відчути прилив надії і натхнення, а карта Таро вказує на відновлення після важкого періоду. Зранку краще планувати, візуалізувати цілі та просто отримувати задоволення.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта таро "Дама Денарієв"
Це активний день, наповнений справами, в які потрібно бути сконцентрованими. На вашому шляху можуть виникнути дрібні труднощі, але вони не будуть перешкодами. Потіште себе наприкінці дня, щоб відновити енергію.
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