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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 апреля 2025 по Таро

12 апреля 2025 05:20
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп по картам Таро на 12 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Женщина, которая мешает карты Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 12 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 12 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг"

Этот день наполнен энергией реализации, когда вы можете с легкостью воплотить в жизнь все свои планы. Сегодня ваша интуиция будет особенно сильной, поэтому прислушайтесь к ней.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Этот день может принести вам как радость, так и усталость. Обязанности на работе могут накопиться, из-за чего вы начнете уставать, а ваше настроение и здоровье — ухудшаться. Сегодня не стоит переедать и употреблять острые блюда. Вечер проведите с дорогими людьми.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Башня"

Этот день может начаться с неожиданностей. Возможно вам предложат сменить работу или взять на себя новую роль. Но не паникуйте, ведь эти перемены могут стать толчком к росту.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Сегодня ваши планы могут меняться, но это не повод расстраиваться. Даже если на душе неспокойно, сохраняйте внутреннее равновесие и уделяйте себе внимание.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Этот день будет источником радости и тепла, а карта Таро советует не отказываться от отдыха ради восстановления сил. Сегодня лучше прогуляться, провести время с семьей и заняться творчеством.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня у вас может произойти судьбоносная встреча или вы примете важное решение в личной жизни. Также возможно вам нужно будет сделать выбор между разумом и сердцем.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня стоит уединиться и обратить внимание на физическое и эмоциональное здоровье. Это идеальный день для внутренней работы, детокса, медитации или обычного отдыха.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Это эмоционально насыщенный день, а карта Таро советует быть открытыми и искренними, особенно в отношениях. Сегодня возможны неожиданные траты, поэтому лучше быть осторожными в финансах.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это день возможностей, ведь события сегодня будут разворачиваться стремительно, и вы попадете туда, куда надо. Особенно успешными будут дела, связанные с коллективной работой и переговорами. Также это благоприятный день для путешествий или начала нового проекта.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Начало этого дня может быть напряженным, но потом ситуация стабилизируется, и вы расслабитесь. Карта Таро советует сегодня довериться интуиции. Вечером лучше отдохнуть, а сны этой ночью могут быть важными.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня вы можете почувствовать прилив надежды и вдохновения, а карта Таро указывает на восстановление после трудного периода. С утра лучше планировать, визуализировать цели и просто получать удовольствие.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта таро "Дама Денариев"

Это активный день, наполненный делами, в которые нужно быть сконцентрированными. На вашем пути могут возникнуть мелкие трудности, но они не будут препятствиями. Побалуйте себя в конце дня, чтобы восстановить энергию.

Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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