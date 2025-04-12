Гороскоп по картам Таро на 12 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 апреля 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 12 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 12 апреля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 12 апреля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Маг"
Этот день наполнен энергией реализации, когда вы можете с легкостью воплотить в жизнь все свои планы. Сегодня ваша интуиция будет особенно сильной, поэтому прислушайтесь к ней.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Четверка Жезлов"
Этот день может принести вам как радость, так и усталость. Обязанности на работе могут накопиться, из-за чего вы начнете уставать, а ваше настроение и здоровье — ухудшаться. Сегодня не стоит переедать и употреблять острые блюда. Вечер проведите с дорогими людьми.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Башня"
Этот день может начаться с неожиданностей. Возможно вам предложат сменить работу или взять на себя новую роль. Но не паникуйте, ведь эти перемены могут стать толчком к росту.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Сегодня ваши планы могут меняться, но это не повод расстраиваться. Даже если на душе неспокойно, сохраняйте внутреннее равновесие и уделяйте себе внимание.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Солнце"
Этот день будет источником радости и тепла, а карта Таро советует не отказываться от отдыха ради восстановления сил. Сегодня лучше прогуляться, провести время с семьей и заняться творчеством.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Влюбленные"
Сегодня у вас может произойти судьбоносная встреча или вы примете важное решение в личной жизни. Также возможно вам нужно будет сделать выбор между разумом и сердцем.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Отшельник"
Сегодня стоит уединиться и обратить внимание на физическое и эмоциональное здоровье. Это идеальный день для внутренней работы, детокса, медитации или обычного отдыха.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Паж Кубков"
Это эмоционально насыщенный день, а карта Таро советует быть открытыми и искренними, особенно в отношениях. Сегодня возможны неожиданные траты, поэтому лучше быть осторожными в финансах.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Это день возможностей, ведь события сегодня будут разворачиваться стремительно, и вы попадете туда, куда надо. Особенно успешными будут дела, связанные с коллективной работой и переговорами. Также это благоприятный день для путешествий или начала нового проекта.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Начало этого дня может быть напряженным, но потом ситуация стабилизируется, и вы расслабитесь. Карта Таро советует сегодня довериться интуиции. Вечером лучше отдохнуть, а сны этой ночью могут быть важными.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Звезда"
Сегодня вы можете почувствовать прилив надежды и вдохновения, а карта Таро указывает на восстановление после трудного периода. С утра лучше планировать, визуализировать цели и просто получать удовольствие.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта таро "Дама Денариев"
Это активный день, наполненный делами, в которые нужно быть сконцентрированными. На вашем пути могут возникнуть мелкие трудности, но они не будут препятствиями. Побалуйте себя в конце дня, чтобы восстановить энергию.
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