Гороскоп за картами Таро на 10 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінки, які ворожать на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 10 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 10 квітня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви отримаєте можливості, де потрібні чітки думки і впевненість, а карта Таро символізує внутрішню силу і здатність керувати подіями. Стосунки з близькими будуть гарними, якщо ви будете уважними і щирими, а в другій половині дня займіться творчістю.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператор"

Цей день може багато чого вирішити, особливо якщо у вас буде важлива розмова або переговори. Карта Таро підкреслює силу і наполегливість. Це сприятливий день для наведення ладу як у справах, так і вдома.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колісниця"

Самотні люди можуть зустріти людину, яка їх зацікавить, а ті, в кого є стосунки, матимуть гармонійний і теплий день. На роботі ви можете показати свої якості лідера і професіоналізм, адже карта Таро символізує рух вперед.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви можете проявити терпіння і витримку, а карта Таро каже, що ваша енергія буде спрямована на вирішення важких задач. Це сприятливий день для занять, які стосуються здоров’я, і домашніх справ. У другу половину дня краще усамітнитися або спокійно поговорити з близькими.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Це один з найяскравіших днів тижня, наповнений позитивом і натхненням, адже карта Таро обіцяє успіх у багатьох сферах життя. Сьогодні вам вдасться проявити ініціативу на роботу, яку оцінять колеги з керівництвом. Ввечері у вас може бути зустріч, яка наповнить радістю.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Сьогодні ви можете просунутися в цілях і наблизитися до своїх мрій, адже карта Таро символізує перспективи. Це сприятливий день для покупок, планування і прийняття рішень на майбутнє.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Дев’ятка Жезлів"

Сьогодні будьте обережними і бережіть свої сили, адже карта Таро вказує на втому, внутрішню тривогу і важливість перезавантаження. Цього дня краще побудьте наодинці, а ввечері відпочиньте або займіться тим, що вас надихає.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це емоційний день, наповнений новими можливостями, а карта Таро вказує на шанс почати щось важливе. Але у стосунках можуть виникнути непорозуміння. Також це сприятливий день для вираження почуттів і зізнань.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Сьогодні будьте обережними, адже цей день може принести неочікуваності як на роботі, так і в особистому житті. Карта Таро нагадує про важливість балансу. Цього дня можуть бути затримки або не зовсім приємні розмови.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дама Кубків"

Це емоційно насичений день, коли все залежатиме від чуткості та інтуїції, адже карта Таро радить бути щирими і довіряти один одному. Ви можете контактувати з людиною з минулого, але будьте обережні, адже в неї можуть бути приховані мотиви.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "П’ятірка Денарієв"

Будьте уважними і не ігноруйте думку оточуючих, адже карта Таро вказує на тимчасові труднощі або внутрішні сумніви. У ділових переговорах будьте терплячими і дипломатичними. Також ви можете отримати гарну новину від друга або рідної людини.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Король Денарієв"

Сьогодні будьте зібраними і терплячими, а карта Таро радить сконцентруватися на професійних задачах. Можливо вам доведеться прийняти важливе фінансове рішення, але якщо є сумніви, відкладіть його. Ввечері знайдіть спосіб розслабитися і перезавантажитись.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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