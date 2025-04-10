Гороскоп за картами Таро на 10 квітня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 квітня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 10 квітня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 10 квітня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 10 квітня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Маг"
Сьогодні ви отримаєте можливості, де потрібні чітки думки і впевненість, а карта Таро символізує внутрішню силу і здатність керувати подіями. Стосунки з близькими будуть гарними, якщо ви будете уважними і щирими, а в другій половині дня займіться творчістю.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Імператор"
Цей день може багато чого вирішити, особливо якщо у вас буде важлива розмова або переговори. Карта Таро підкреслює силу і наполегливість. Це сприятливий день для наведення ладу як у справах, так і вдома.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Колісниця"
Самотні люди можуть зустріти людину, яка їх зацікавить, а ті, в кого є стосунки, матимуть гармонійний і теплий день. На роботі ви можете показати свої якості лідера і професіоналізм, адже карта Таро символізує рух вперед.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Сила"
Сьогодні ви можете проявити терпіння і витримку, а карта Таро каже, що ваша енергія буде спрямована на вирішення важких задач. Це сприятливий день для занять, які стосуються здоров’я, і домашніх справ. У другу половину дня краще усамітнитися або спокійно поговорити з близькими.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сонце"
Це один з найяскравіших днів тижня, наповнений позитивом і натхненням, адже карта Таро обіцяє успіх у багатьох сферах життя. Сьогодні вам вдасться проявити ініціативу на роботу, яку оцінять колеги з керівництвом. Ввечері у вас може бути зустріч, яка наповнить радістю.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Трійка Жезлів"
Сьогодні ви можете просунутися в цілях і наблизитися до своїх мрій, адже карта Таро символізує перспективи. Це сприятливий день для покупок, планування і прийняття рішень на майбутнє.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Дев’ятка Жезлів"
Сьогодні будьте обережними і бережіть свої сили, адже карта Таро вказує на втому, внутрішню тривогу і важливість перезавантаження. Цього дня краще побудьте наодинці, а ввечері відпочиньте або займіться тим, що вас надихає.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Туз Кубків"
Це емоційний день, наповнений новими можливостями, а карта Таро вказує на шанс почати щось важливе. Але у стосунках можуть виникнути непорозуміння. Також це сприятливий день для вираження почуттів і зізнань.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Сьогодні будьте обережними, адже цей день може принести неочікуваності як на роботі, так і в особистому житті. Карта Таро нагадує про важливість балансу. Цього дня можуть бути затримки або не зовсім приємні розмови.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Дама Кубків"
Це емоційно насичений день, коли все залежатиме від чуткості та інтуїції, адже карта Таро радить бути щирими і довіряти один одному. Ви можете контактувати з людиною з минулого, але будьте обережні, адже в неї можуть бути приховані мотиви.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "П’ятірка Денарієв"
Будьте уважними і не ігноруйте думку оточуючих, адже карта Таро вказує на тимчасові труднощі або внутрішні сумніви. У ділових переговорах будьте терплячими і дипломатичними. Також ви можете отримати гарну новину від друга або рідної людини.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Король Денарієв"
Сьогодні будьте зібраними і терплячими, а карта Таро радить сконцентруватися на професійних задачах. Можливо вам доведеться прийняти важливе фінансове рішення, але якщо є сумніви, відкладіть його. Ввечері знайдіть спосіб розслабитися і перезавантажитись.
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