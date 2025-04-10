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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 апреля 2025 по Таро

10 апреля 2025 05:20
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп по картам Таро на 10 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Женщины, которые гадают на картах Таро. Фото: Pexels
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 10 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 10 апреля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг"

Сегодня вы получите возможности, где нужны четкие мысли и уверенность, а карта Таро символизирует внутреннюю силу и способность управлять событиями. Отношения с близкими будут хорошими, если вы будете внимательными и искренними, а во второй половине дня займитесь творчеством.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Император"

Этот день может многое решить, особенно если у вас будет важный разговор или переговоры. Карта Таро подчеркивает силу и настойчивость. Это благоприятный день для наведения порядка как в делах, так и дома.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесница"

Одинокие люди могут встретить человека, который их заинтересует, а те, у кого есть отношения, будут иметь гармоничный и теплый день. На работе вы можете показать свои качества лидера и профессионализм, ведь карта Таро символизирует движение вперед.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы можете проявить терпение и выдержку, а карта Таро говорит, что ваша энергия будет направлена на решение трудных задач. Это благоприятный день для занятий, которые касаются здоровья, и домашних дел. Во вторую половину дня лучше уединиться или спокойно поговорить с близкими.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Это один из самых ярких дней недели, наполненный позитивом и вдохновением, ведь карта Таро обещает успех во многих сферах жизни. Сегодня вам удастся проявить инициативу на работу, которую оценят коллеги с руководством. Вечером у вас может быть встреча, которая наполнит радостью.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Сегодня вы можете продвинуться в целях и приблизиться к своим мечтам, ведь карта Таро символизирует перспективы. Это благоприятный день для покупок, планирования и принятия решений на будущее.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Сегодня будьте осторожными и берегите свои силы, ведь карта Таро указывает на усталость, внутреннюю тревогу и важность перезагрузки. В этот день лучше побудьте наедине, а вечером отдохните или займитесь тем, что вас вдохновляет.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это эмоциональный день, наполненный новыми возможностями, а карта Таро указывает на шанс начать что-то важное. Но в отношениях могут возникнуть недоразумения. Также это благоприятный день для выражения чувств и признаний.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Сегодня будьте осторожными, ведь этот день может принести неожиданности как на работе, так и в личной жизни. Карта Таро напоминает о важности баланса. В этот день могут быть задержки или не совсем приятные разговоры.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дама Кубков"

Это эмоционально насыщенный день, когда все будет зависеть от чувствительности и интуиции, ведь карта Таро советует быть искренними и доверять друг другу. Вы можете контактировать с человеком из прошлого, но будьте осторожны, ведь у него могут быть скрытые мотивы.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Пятерка Денариев"

Будьте внимательны и не игнорируйте мнение окружающих, ведь карта Таро указывает на временные трудности или внутренние сомнения. В деловых переговорах будьте терпеливыми и дипломатичными. Также вы можете получить хорошую новость от друга или родного человека.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Король Денариев"

Сегодня будьте собранными и терпеливыми, а карта Таро советует сконцентрироваться на профессиональных задачах. Возможно вам придется принять важное финансовое решение, но если есть сомнения, отложите его. Вечером найдите способ расслабиться и перезагрузиться.

Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, у какого знака Зодиака изменится жизнь в апреле 2025 года.

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