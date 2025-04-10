Гороскоп по картам Таро на 10 апреля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 апреля 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 10 апреля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 10 апреля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 10 апреля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Маг"
Сегодня вы получите возможности, где нужны четкие мысли и уверенность, а карта Таро символизирует внутреннюю силу и способность управлять событиями. Отношения с близкими будут хорошими, если вы будете внимательными и искренними, а во второй половине дня займитесь творчеством.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Император"
Этот день может многое решить, особенно если у вас будет важный разговор или переговоры. Карта Таро подчеркивает силу и настойчивость. Это благоприятный день для наведения порядка как в делах, так и дома.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Колесница"
Одинокие люди могут встретить человека, который их заинтересует, а те, у кого есть отношения, будут иметь гармоничный и теплый день. На работе вы можете показать свои качества лидера и профессионализм, ведь карта Таро символизирует движение вперед.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Сила"
Сегодня вы можете проявить терпение и выдержку, а карта Таро говорит, что ваша энергия будет направлена на решение трудных задач. Это благоприятный день для занятий, которые касаются здоровья, и домашних дел. Во вторую половину дня лучше уединиться или спокойно поговорить с близкими.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Солнце"
Это один из самых ярких дней недели, наполненный позитивом и вдохновением, ведь карта Таро обещает успех во многих сферах жизни. Сегодня вам удастся проявить инициативу на работу, которую оценят коллеги с руководством. Вечером у вас может быть встреча, которая наполнит радостью.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Тройка Жезлов"
Сегодня вы можете продвинуться в целях и приблизиться к своим мечтам, ведь карта Таро символизирует перспективы. Это благоприятный день для покупок, планирования и принятия решений на будущее.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Девятка Жезлов"
Сегодня будьте осторожными и берегите свои силы, ведь карта Таро указывает на усталость, внутреннюю тревогу и важность перезагрузки. В этот день лучше побудьте наедине, а вечером отдохните или займитесь тем, что вас вдохновляет.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Туз Кубков"
Это эмоциональный день, наполненный новыми возможностями, а карта Таро указывает на шанс начать что-то важное. Но в отношениях могут возникнуть недоразумения. Также это благоприятный день для выражения чувств и признаний.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Сегодня будьте осторожными, ведь этот день может принести неожиданности как на работе, так и в личной жизни. Карта Таро напоминает о важности баланса. В этот день могут быть задержки или не совсем приятные разговоры.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Дама Кубков"
Это эмоционально насыщенный день, когда все будет зависеть от чувствительности и интуиции, ведь карта Таро советует быть искренними и доверять друг другу. Вы можете контактировать с человеком из прошлого, но будьте осторожны, ведь у него могут быть скрытые мотивы.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Пятерка Денариев"
Будьте внимательны и не игнорируйте мнение окружающих, ведь карта Таро указывает на временные трудности или внутренние сомнения. В деловых переговорах будьте терпеливыми и дипломатичными. Также вы можете получить хорошую новость от друга или родного человека.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Король Денариев"
Сегодня будьте собранными и терпеливыми, а карта Таро советует сконцентрироваться на профессиональных задачах. Возможно вам придется принять важное финансовое решение, но если есть сомнения, отложите его. Вечером найдите способ расслабиться и перезагрузиться.
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