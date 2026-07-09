Головні астрологічні події липня 2026: як вони вплинуть на знаки Зодіаку

Ретроградні планети, знаки Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Липень 2026 стане одним із найнасиченіших місяців, адже у цей період відбудеться одразу кілька важливих астрологічних подій. Астрологи кажуть, що вони багатьом знакам Зодіаку подарують шанс закрити болючі питання та змінити життя.

Новини.LIVE розповідає, які астрологічні події відбудуться у липні 2026 та як вони можуть вплинути на кожен знак Зодіаку.

Головні астрологічні події липня 2026

Ретроградний Меркурій до 23 липня

Більшу частину місяця визначатиме ретроградний Меркурій у Раку, який розпочав свій рух ще 29 червня та завершить його 23 липня.

У цей період можуть виникати затримки, непорозуміння під час спілкування, технічні несправності. Натомість цей час добре підходить для завершення справ, наведення порядку в документах, повернення до навчання, переосмислення власних планів.

Найбільш відчутним цей період стане для:

Раків;

Близнюків;

Дів;

Терезів;

Овнів;

Козерогів.

7 липня — ретроградний Нептун

З 7 липня Нептун також переходить у ретроградний рух. І у такому русі планета перебуватиме аж до 12 грудня. Цей період змусить багатьох відмовитися від ілюзій, переоцінити життєві ситуації. Цей транзит астрологи вважають сприятливим для творчості, самоаналізу, духовних практик і роботи над внутрішнім станом. Найбільше вплив відчують Риби, Раки та Скорпіони.

9 липня — Венера переходить у Діву

Після перебування у Леві Венера змінює знак і переходить у Діву. У цьому знаку вона пробуде до 6 серпня. Цей період змінить атмосферу у сфері особистих стосунків. Романтичні жести поступаються місцем практичній турботі, відповідальності та бажанню створити комфортний побут. Найсприятливішим цей транзит може стати для Дів, Тельців і Козерогів.

14 липня — молодик у Раку

Молодик відкриє новий місячний цикл. В астрології його пов'язують із темами дому, родини, внутрішньої безпеки та нових особистих намірів. Це гарний момент, щоб визначитися з пріоритетами, більше часу провести з близькими або почати поступово реалізовувати важливі сімейні плани.

22-23 липня — завершення ретроградного Меркурія та початок сезону Лева

Наприкінці третього тижня липня ситуація почне поступово стабілізуватися. Після завершення ретроградного Меркурія спілкування може стати продуктивнішим, переговори проходитимуть легше, а питання, які тривалий час не зрушували з місця, отримають шанс на розвиток. Майже одночасно Сонце переходить у знак Лева, додаючи більше впевненості, натхнення, творчої енергії та бажання проявити свої здібності.

26 липня — ретроградний Сатурн

Наприкінці місяця розпочинається ще один важливий довготривалий цикл — ретроградний Сатурн. Ретроградний рух триватиме до 10 грудня. В астрології цей період пов'язують із відповідальністю, дисципліною та довгостроковими цілями. Цей час варто використати для перегляду обіцянок, фінансових зобов'язань, робочих стратегій і великих життєвих планів. Найсильніше цей вплив може відчути Козеріг, Водолій і Терези.

29 липня — повня у Водолії

Завершальною великою подією місяця стане повня у Водолії, яка настане 29 липня о 17:35 за київським часом. Цю повню ще називають Оленячою. В астрології її вважають символом завершення важливого життєвого етапу, переосмислення майбутнього, свободи вибору та нових перспектив. Для багатьох саме наприкінці липня можуть остаточно прояснитися питання, які турбували протягом останніх місяців.

Як астрологічні події липня вплинуть на знаки Зодіаку

Перша половина місяця більше підходить для перегляду й завершення старих справ, тоді як після 23 липня відкривається сприятливіший період для нових починань.

Оскільки майже весь місяць триватиме ретроградний Меркурій, усім варто у цей час:

уважніше ставитися до документів;

не робити великі покупки на емоціях;

перевіряти інформацію;

уважніше ставитися до близьких людей.

Для особистого розвитку липень відкриває можливість краще зрозуміти власні потреби, переглянути життєві цілі та позбутися того, що більше не приносить користі. А у стосунках другий місяць літа може допомогти повернутися до важливих розмов, які давно відкладалися. Це слушний час для відвертого діалогу, примирення та вирішення старих непорозумінь.

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