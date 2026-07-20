Фінансова фортуна вже стукає у двері чотирьох знаків Зодіаку: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Цей тиждень, 20-26 липня, поступово наповнюватиметься позитивною енергією, адже ретроградний Меркурій добігає кінця, а Сонце переходить у сильний вогняний знак Лева. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким слід чекати на фінансовий успіх у цей період.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому найбільше щаститиме з грошима з 20 по 26 липня.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

На цьому тижні ви побачите результати своєї праці. Вони будуть як фінансові, так і професійні: вдасться зміцнити свій авторитет, налагодити корисні контакти, домовитися про співпрацю. Дійте сміливо та довіряйте своїй інтуїції.

Діва — карта Таро "Королева Пентаклів"

"Королева Пентаклів" обіцяє вам стабільність та упевненість. Після завершення ретроградного Меркурія (23 липня) ви поступово відчуєте, як багато справ починають йти значно легше. Тиждень буде сприятливий для ухвалення практичних рішень, планування бюджету, розвитку власної справи або пошуку нових джерел доходу. Спокійний і виважений підхід допоможуть отримати найкращий результат.

Лев — карта Таро "Шістка Жезлів"

"Шістка Жезлів" прямо говорить вам про успіх. Цього тижня ваші досягнення можуть нарешті помітити. Це хороший період для співбесід, презентації своїх ідей, завершення важливих проєктів або переговорів. Професійне визнання здатне відкрити шлях до великого заробітку. Не соромтеся демонструвати свої сильні сторони.

Водолій — карта Таро "Світ"

Тиждень проходить під енергією карти "Світ", яка символізує завершення важливого циклу та відкриття нових можливостей. Тож, для вас починається період значних позитивних змін. Це час, коли потрібно активно діяти. Не бійтеся виходити за звичні рамки.

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