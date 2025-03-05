Яким знакам Зодіаку буде важко на душі цього тижня 5-9 березня 2025 — Таро прогноз

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Для представників кількох знаків Зодіаку цей тиждень до дев’ятого березня виявиться доволі нелегким у плані морального стану. Тарологи поворожили на картах і розповіли, яким знакам Зодіаку доведеться відчути біль і вивільнити весь страх, який накопичився всередині, цього тижня.

Про це розповідає Metro.

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Цього тижня деяким знакам Зодіаку буде нелегко у моральному плані, адже комусь доведеться пережити втрату, а комусь — вивільнити всі страхи. Дізнайтеся, про яких знаків Зодіаку йдеться в цьому випадку.

Знаки Зодіаку, яким буде морально важко цього тижня до 9 березня за Таро

Овен

Тарологічна карта, яка цього тижня випала представникам даного зодіакального знаку, каже, що їм доведеться зцілитися і відпустити біль. Можливо це буде серйозна втрата або жаль, пов’язані з близькою людиною Овнів.

Тарологи кажуть, що це також може бути спільно пережита втрата або ситуація, де люди під цим знаком зіграти свою роль разом з цією близькою людиною. Однак, тим, хто народився під знаком Зодіаку Овен, варто припинити ігнорувати або забувати своє минуле.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

Цього тижня до дев’ятого березня 2025 року тарологи радять Скорпіонам вивільнити вголос все те, що відбувається всередині цих людей. Йдеться про те, щоб випустити всі страхи і тугу, які накопичилися всередині представників Скорпіону.

Щойно вони скажуть важливі слова, в них зникнуть всі страхи, завдяки чому вони відчують певні полегшення. Близькі цих людей точно зрозуміють цю ситуацію і навіть підтримають їх. До того ж, це покращить загальне самопочуття Скорпіонів.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

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