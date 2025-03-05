Каким знакам Зодиака будет тяжело на душе на этой неделе 5-9 марта 2025 — Таро прогноз

Двум знакам Зодиака будет морально тяжело до 9 марта по Таро
Для представителей нескольких знаков Зодиака эта неделя до девятого марта окажется довольно нелегкой в плане морального состояния. Тарологи погадали на картах и рассказали, каким знакам Зодиака придется почувствовать боль и высвободить весь страх, который накопился внутри, на этой неделе.
Об этом рассказывает Metro.
На этой неделе некоторым знакам Зодиака будет нелегко в моральном плане, ведь кому-то придется пережить потерю, а кому-то — высвободить все страхи. Узнайте, о каких знаках Зодиака идет речь в этом случае.
Знаки Зодиака, которым будет морально трудно на этой неделе до 9 марта по Таро
Овен
Тарологическая карта, которая на этой неделе выпала представителям данного зодиакального знака, говорит, что им придется исцелиться и отпустить боль. Возможно это будет серьезная потеря или сожаление, связанные с близким человеком Овнов.
Тарологи говорят, что это также может быть совместно пережитая потеря или ситуация, где люди под этим знаком сыграть свою роль вместе с этим близким человеком. Однако, тем, кто родился под знаком Зодиака Овен, стоит прекратить игнорировать или забывать свое прошлое.
Скорпион
На этой неделе до девятого марта 2025 года тарологи советуют Скорпионам высвободить вслух все то, что происходит внутри этих людей. Речь идет о том, чтобы выпустить все страхи и тоску, которые накопились внутри представителей Скорпиона.
Как только они скажут важные слова, у них исчезнут все страхи, благодаря чему они почувствуют определенные облегчения. Близкие этих людей точно поймут эту ситуацию и даже поддержат их. К тому же, это улучшит общее самочувствие Скорпионов.
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