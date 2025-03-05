Каким знакам Зодиака будет тяжело на душе на этой неделе 5-9 марта 2025 — Таро прогноз

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков Зодиака эта неделя до девятого марта окажется довольно нелегкой в плане морального состояния. Тарологи погадали на картах и рассказали, каким знакам Зодиака придется почувствовать боль и высвободить весь страх, который накопился внутри, на этой неделе.

Об этом рассказывает Metro.

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На этой неделе некоторым знакам Зодиака будет нелегко в моральном плане, ведь кому-то придется пережить потерю, а кому-то — высвободить все страхи. Узнайте, о каких знаках Зодиака идет речь в этом случае.

Знаки Зодиака, которым будет морально трудно на этой неделе до 9 марта по Таро

Овен

Тарологическая карта, которая на этой неделе выпала представителям данного зодиакального знака, говорит, что им придется исцелиться и отпустить боль. Возможно это будет серьезная потеря или сожаление, связанные с близким человеком Овнов.

Тарологи говорят, что это также может быть совместно пережитая потеря или ситуация, где люди под этим знаком сыграть свою роль вместе с этим близким человеком. Однако, тем, кто родился под знаком Зодиака Овен, стоит прекратить игнорировать или забывать свое прошлое.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

На этой неделе до девятого марта 2025 года тарологи советуют Скорпионам высвободить вслух все то, что происходит внутри этих людей. Речь идет о том, чтобы выпустить все страхи и тоску, которые накопились внутри представителей Скорпиона.

Как только они скажут важные слова, у них исчезнут все страхи, благодаря чему они почувствуют определенные облегчения. Близкие этих людей точно поймут эту ситуацию и даже поддержат их. К тому же, это улучшит общее самочувствие Скорпионов.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

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