Яким знакам Зодіаку буде морально важко наступного тижня 24 лютого-2 березня 2025 — Таро прогноз

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Pexels

Наступний тиждень з 24 лютого до другого березня 2025 року буде для двох знаків зодіакального кола не дуже позитивним. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку відчують розчарування, емоційний біль і страх у цей період, і пояснили, що їм варто робити, щоб побороти це.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Наступний тиждень буде для двох знаків Зодіаку доволі непростим у емоційному плані. Дізнайтеся, кому тарологи прогнозують певні розчарування, біль і страхи з 24 лютого до другого березня 2025 року.

Знаки Зодіаку, яким буде складно наступного тижня за Таро

Телець — карта Таро "П’ятірка Кубків"

Люди, які народилися у період з 20 квітня до 20 травня, наступного тижня можуть відчути певне розчарування або засмутитися через втрати чи невдачі. Тарологічна карта, яка випала представникам цього знака Зодіаку, вважається символом емоційного болю, але нагадує про те, що ще не все втрачено.

Тарологи радять Тельцям вірити, що їм ще вдасться знайти щось позитивне в таких ситуаціях, і прийняти цей важкий період як можливість навчитися прощатися зі своїм минулим.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "Дев’ятка Мечів"

Представники цього знака Зодіаку наступного тижня можуть відчувати певну тривогу або безсоння. Тарологічна карта, яка випала цим людям на період з 24 лютого до другого березня 2025 року, вважається символом страхів, які часто дуже перебільшені.

Тарологи рекомендують Левам вірити, що багато їхніх занепокоєнь не матимуть справжніх наслідків, і прийняти цей період як чудову можливість попрацювати над власним емоційним станом.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Pinterest

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