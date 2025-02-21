Каким знакам Зодиака будет морально тяжело на следующей неделе 24 февраля-2 марта 2025 — Таро прогноз

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Pexels

Следующая неделя с 24 февраля по второе марта 2025 года будет для двух знаков зодиакального круга не очень позитивной. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака почувствуют разочарование, эмоциональную боль и страх в этот период, и объяснили, что им стоит делать, чтобы побороть это.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Следующая неделя будет для двух знаков Зодиака довольно непростой в эмоциональном плане. Узнайте, кому тарологи прогнозируют определенные разочарования, боль и страхи с 24 февраля по второе марта 2025 года.

Знаки Зодиака, которым будет сложно на следующей неделе по Таро

Телец — карта Таро "Пятерка Кубков"

Люди, которые родились в период с 20 апреля по 20 мая, на следующей неделе могут почувствовать определенное разочарование или расстроиться из-за потерь или неудач. Тарологическая карта, которая выпала представителям этого знака Зодиака, считается символом эмоциональной боли, но напоминает о том, что еще не все потеряно.

Тарологи советуют Тельцам верить, что им еще удастся найти что-то позитивное в таких ситуациях, и принять этот тяжелый период как возможность научиться прощаться со своим прошлым.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Лев — карта Таро "Девятка Мечей"

Представители этого знака Зодиака на следующей неделе могут испытывать определенную тревогу или бессонницу. Тарологическая карта, которая выпала этим людям на период с 24 февраля до второго марта 2025 года, считается символом страхов, которые часто очень преувеличены.

Тарологи рекомендуют Львам верить, что многие их беспокойства не будут иметь настоящих последствий, и принять этот период как прекрасную возможность поработать над собственным эмоциональным состоянием.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Pinterest

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