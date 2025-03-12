Які знаки Зодіаку можуть захворіти цього тижня до 16 березня 2025 — Таро прогноз

Тарологиня, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Представники кількох знаків зодіакального кола цього тижня можуть відчути певні проблеми зі здоров’ям, адже їм випали не дуже хороші тарологічні карти. Дізнайтеся, які знаки Зодіаку можуть захворіти до неділі 16 березня 2025 року, і що саме може постраждати найближчими днями.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Кожній людині необхідно піклуватися про себе, адже з віком стан здоров’я, на жаль, погіршується. Медики щоразу повторюють, як важливо регулярно проходити чекап організму і пити вітаміни, щоб не захворіти. Особливо це стосується сучасного часу, коли кожен другий зараз починає хворіти.

Але, на жаль, цього тижня деяким людям не вдасться уникнути хвороб, адже їм випали такі тарологічні карти, які попереджають їх про проблеми зі здоров’ям. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку доведеться трохи посидіти вдома і попити ліків, адже вони можуть захворіти.

Знаки Зодіаку, які можуть захворіти цього тижня за Таро

Скорпіон

Представники цього зодіакального знаку увійшли до списку тих, хто цього тижня до 16 березня може захворіти. Тарологи кажуть, що люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, можуть постраждати від хвороби органів дихання. Тому краще залишатися вдома або більше дихати свіжим повітрям, якщо надворі воно чисте.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Риби

Люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, можуть постраждати через проблеми із серцевою системою. Тарологи цього тижня рекомендують представникам такого знака Зодіаку звернути увагу на кардіологічні захворювання. Якщо потурбує серце, варто тримати під рукою ліки.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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