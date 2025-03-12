Какие знаки Зодиака могут заболеть на этой неделе до 16 марта 2025 — Таро прогноз

Таролог, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Представители нескольких знаков зодиакального круга на этой неделе могут почувствовать определенные проблемы со здоровьем, ведь им выпали не очень хорошие тарологические карты. Узнайте, какие знаки Зодиака могут заболеть до воскресенья 16 марта 2025 года, и что именно может пострадать в ближайшие дни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Каждому человеку необходимо заботиться о себе, ведь с возрастом состояние здоровья, к сожалению, ухудшается. Медики каждый раз повторяют, как важно регулярно проходить чекап организма и пить витамины, чтобы не заболеть. Особенно это касается современного времени, когда каждый второй сейчас начинает болеть.

Но, к сожалению, на этой неделе некоторым людям не удастся избежать болезней, ведь им выпали такие тарологические карты, которые предупреждают их о проблемах со здоровьем. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака придется немного посидеть дома и попить лекарств, ведь они могут заболеть.

Знаки Зодиака, которые могут заболеть на этой неделе по Таро

Скорпион

Представители этого зодиакального знака вошли в список тех, кто на этой неделе до 16 марта может заболеть. Тарологи говорят, что люди, которые родились под этим знаком Зодиака, могут пострадать от болезни органов дыхания. Поэтому лучше оставаться дома или больше дышать свежим воздухом, если на улице он чистый.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

Люди, которые родились под этим зодиакальным знаком, могут пострадать из-за проблем с сердечной системой. Тарологи на этой неделе рекомендуют представителям такого знака Зодиака обратить внимание на кардиологические заболевания. Если побеспокоит сердце, стоит держать под рукой лекарства.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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