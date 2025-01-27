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День затвердження Державного прапора України — факти

27 січня 2025 22:22
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли буде День затвердження Державного прапора в 2025 році — факти
Український прапор на тлі Києва. Фото: CNN
Світлана Конюшенко - Редактор

Кожен українець знає, що 28 січня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним Прапором України. Ми розповідаємо про маловідомі, але дуже цікаві факти, які пов’язані із символом незалежної України.

Новини.LIVE детально розповідає про цікаві факти стосовно українського прапора.

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Маловідомі факти про синьо-жовтий прапор

Факт 1 — кольори прапора

Мало хто знає, але із самого початку наш прапор не був таких кольорів і змінив одразу декілька відтінків перш, ніж стати таким, яким він є зараз. У 1918 році ухвалили Закон, в якому йшлося про прапор, де зверху був жовтий колір, а знизу — синій. Тоді ці відтінки символізували:

  • Жовтий колір — Творець, Бог-Отець, Вища Духовність
  • Синій колір — все земне і свобода вибору

Однак, у період, коли правителем був Гетьман Павло Скоропадський, прапор знову змінили на синьо-жовтий. А ось у 1992 році художниця з Китаю зверталася до першого президента України Леоніда Кравчука з проханням змінити порядок розташування кольорів на стязі.

Вона наголошувала, що в "Книзі змін" гексаграма "Пі", тобто, "небо над землею", символізує лихо і занепад у країні, а гексаграма "Тай", тобто, "земля над небом", символізує, навпаки, розквіт держави.

Украинский флаг
Державний прапор України на тлі неба. Фото: Pinterest

Факт 2 — прапор у космосі

У 1997 році український космонавт Леонід Каденюк вперше розгорнув синьо-жовтий прапор на орбіті Землі на борту шаттла "Колумбія", коли був у експедиції. Вдруге на навколоземній орбіті це зробив уже американський космонавт Рендольф Брезнік.

Факт 3 — державне свято

У 2004 році Леонід Кучма, який тоді був президентом України, оголосив 23 серпня Днем Державного Прапора України.

Факт 4 — прапор на вулкані

У 2016 році наш синьо-жовтий стяг замайорів на вершині найвищого вулкана в Андах Охос-дель-Саладо, висота якого становить майже сім тисяч метрів. Тоді наш прапор там з’явився завдяки кільком українським альпіністам.

Флаг в Андах
Український альпініст з прапором на вершині вулкана Охос-дель-Саладо в Андах. Фото: Ракурс

Факт 5 — відсутність червоного кольору

Наша країна стала однією з двох слов’янських країн, де на прапорі немає червоного відтінку. 

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